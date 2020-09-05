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Городской субботник прошел в Туле

Городской субботник прошел в Туле

В плане работ на день было наведение порядка на улицах, в парках, скверах и местах захоронений.

5 сентября в Туле прошел городской субботник. В нем принимали участие руководители и сотрудники муниципальных органов власти, территориальных управлений, работники государственных и муниципальных учреждений, предприятий и организаций, а также жилищно-коммунальных служб.
 
Работы по очистке территорий от бытового мусора, вырубке дикой поросли, удалению сухостоя, очистке газонов, сбору листвы провели во всех округах областной столицы.
 
Уборку организовали по поручению главы городской администрации.
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Городской субботник прошел в Туле, Фото: 1
Городской субботник прошел в Туле, Фото: 2
Городской субботник прошел в Туле, Фото: 3
Городской субботник прошел в Туле, Фото: 4
Городской субботник прошел в Туле, Фото: 5
Городской субботник прошел в Туле, Фото: 6
Городской субботник прошел в Туле, Фото: 7
Городской субботник прошел в Туле, Фото: 8
Городской субботник прошел в Туле, Фото: 9
Городской субботник прошел в Туле, Фото: 10
Городской субботник прошел в Туле, Фото: 11
Городской субботник прошел в Туле, Фото: 12
Городской субботник прошел в Туле, Фото: 13
Городской субботник прошел в Туле, Фото: 14
Городской субботник прошел в Туле, Фото: 15
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:27 0
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