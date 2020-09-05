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В Туле преступник устал прятаться и сам пришел в полицию
Изображение Darwin Laganzon с сайта Pixabay

В Туле преступник устал прятаться и сам пришел в полицию

Мужчина длительное время находился в федеральном розыске.

В Ленинском районе полицейские задержали подозреваемого в мошенничествах. Полицейские изобличили мужчину в обмане граждан при продаже товаров через интернет.
 
Предполагается, что он просил перевести задаток и получив его переставал выходить на связь. Точно установлена причастность 32-летнего ранее судимого представителя цыганского этноса к двум фактам мошеннических действий. Злоумышленник длительное время скрывался от правосудия и был объявлен в федеральный розыск.
 
«Для установления его местонахождения сотрудники полиции проводили проверки в местах компактного проживания цыганского этноса, постоянно осуществляли рейды на территории возможного появления разыскиваемого. В результате всей проводимой полицейскими работы разыскиваемый сам пришёл в органы внутренних дел, пояснив, что рано или поздно он всё равно был бы обнаружен», — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 
Подозреваемый задержан. В полиции возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159.2 УК РФ. Изучаются все детали противоправной деятельности злоумышленника.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:32 +6
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