В Туле преступник устал прятаться и сам пришел в полицию

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В Ленинском районе полицейские задержали подозреваемого в мошенничествах. Полицейские изобличили мужчину в обмане граждан при продаже товаров через интернет.

Предполагается, что он просил перевести задаток и получив его переставал выходить на связь. Точно установлена причастность 32-летнего ранее судимого представителя цыганского этноса к двум фактам мошеннических действий. Злоумышленник длительное время скрывался от правосудия и был объявлен в федеральный розыск.

«Для установления его местонахождения сотрудники полиции проводили проверки в местах компактного проживания цыганского этноса, постоянно осуществляли рейды на территории возможного появления разыскиваемого. В результате всей проводимой полицейскими работы разыскиваемый сам пришёл в органы внутренних дел, пояснив, что рано или поздно он всё равно был бы обнаружен», — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.