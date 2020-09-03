Отменили автобус: жителям богородицкого села приходится каждый день с работы домой ездить на такси

Поездка в одну сторону им обходится около 300 рублей.

В редакцию Myslo обратились жители села Иевлево Богородицкого района. Они рассказали, что в марте 2020 года из-за коронавируса перестал курсировать автобус из их населенного пункта в районный центр. До сих пор прямое автобусное сообщение не восстановлено.

Справедливости ради отметим, что до Иевлево можно добраться на проходящем автобусе, который следует до Черняевки. Но проблема в том, что из Богородицка последний рейс уходит в 16.00.

– У нас многие работают в районном центре. Да, на работу мы можем добраться, но домой — проблематично. Рабочий день длится до 17.00-18.00. Чтобы успеть на последний автобус, иногда приходится отпрашиваться с работы, но чаще всего — ехать в Иевлево на такси. А это около 300 рублей в одну сторону! Это дорого, да и мало ли, какой водитель попадется, — рассказала корреспонденту Myslo жительница села Ольга.

По словам женщины, из-за транспортных проблем ее знакомому даже пришлось уволиться с работы.

Myslo попросил прокомментировать ситуацию региональный минтранс. Вот что нам ответили:

– Ранее жителей села обслуживали два маршрута: № 192 «город Богородицк — Иевлево — Черняевка» (льготный); № 192-А «город Богородицк — село Иевлево» (коммерческий).

4 октября прошлого года ИП Карлов прекратил перевозки на маршруте № 192-А из-за низкого пассажиропотока. Затем до 4 марта 2020 года на этом маршруте работал другой перевозчик — ИП Малютин .

С 5 марта нынешнего года маршрут № 192-А не работает, так как на конкурс, объявленный министерством, не было подано ни одной заявки.

На маршруте № 192 работает ООО «Тульская транспортная компания». Расписание движения: из Богородицка — 5:45, 7:50, 12:00, 16:00; из Черняевки — 6:30, 9:15, 12:55, 13:15 (среда, воскресенье), 17:00.

Расписание по остановочному пункту Иевлево: в прямом направлении — 6:05, 8:33, 12:30, 16:40; в обратном направлении — 6:55, 9:35, 13:10, 13:30 (среда, воскресенье), 17:20.

Чтобы улучшить транспортную доступность для жителей села, ГУ ТО «Организатор перевозок и навигации» рассмотрит возможность введения дополнительных рейсов на 2021 год.

Но жители Иевлево не согласны столько ждать.

Они просят министерство транспорта рассмотреть возможность добавить хотя бы два дополнительных рейса из Богородицка в село — в 17.00 и 18.00, чтобы иметь возможность уезжать домой на автобусе.

Myslo следит за развитием событий.