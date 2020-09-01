В Туле продолжаются ремонтные работы на улице Фридриха Энгельса
Движение по улице Фридриха Энгельса планируется открыть во второй половине сентября.
В Туле продолжаются ремонтные работы на улице Фридриха Энгельса, которые начались 15 июня в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В настоящее время подрядная организация ведет ремонт дорожного покрытия, тротуаров. Проводится замена трамвайных путей.
Общая сметная стоимость работ составляет более 85 миллионов рублей. Протяженность ремонтируемого участка – свыше полутора километров.
Как сообщает администрация города Тулы, движение по улице Фридриха Энгельса планируется открыть во второй половине сентября.
Напомним, что в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на участке от улицы Советской до улицы Первомайской заменили трамвайные рельсы, оборудовали пешеходные переходы и тротуары. Полностью работы здесь завершатся до 1 октября.