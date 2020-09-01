Мультяшные герои научат финансовой грамотности: карточки

Сегодня начало нового учебного года. А это значит, что дети спешат за парты, а финансово грамотные туляки — получить новые знания. Тем более что быть таковыми учат даже сказки и мультфильмы. Рассказываем.

«Трое из Простоквашино», 1978 г.

Сюжет

– Надо бы корову купить, — сказал кот Матроскин.

– Надо бы, а где денег взять? — отвечает Дядя Фёдор.

– А может, занять у соседей? — предложил Шарик.

– А чем отдавать будем? Отдавать надо! — возражает кот Матроскин.

Совет

Кот Матроскин абсолютно прав. Прежде чем взять деньги в долг, следует хорошенько подумать, сможете ли вы их вернуть. Неважно, о соседях идет речь или о банке. Оцените свои финансовые возможности, учтите доходы и расходы. Подсчитайте, сможете ли вы ежемесячно вносить платеж по кредиту, хватит ли имеющейся «подушки безопасности» в случае форс-мажора. Иначе вы рискуете попасть в долговую яму и испортить свою кредитную историю. Да и подумайте, так ли нужна вам корова (новый гаджет).

«Приключения Буратино», 1975 г.

Сюжет

– В Стране Дураков есть волшебное поле, — называется Поле Чудес… На этом поле выкопай ямку, скажи три раза: «Крекс, фекс, пекс», положи в ямку золотой, засыпь землей, сверху посыпь солью, полей хорошенько и иди спать. Наутро из ямки вырастет небольшое деревце, на нем вместо листьев будут висеть золотые монеты.

Совет

Простачок Буратино поверил, что из нескольких золотых монет может вырасти денежное дерево и он сказочно разбогатеет. К сожалению, и сегодня многие верят в чудеса, как в детстве. Только на смену денежному дереву пришли «сверхприбыльные проекты», которые на деле оказываются финансовыми пирамидами. Неопытным инвесторам предлагают вложиться в интернет-платформы, криптовалюту, золотые прииски и т. д. Жажда легкой наживы толкает многих на неразумные поступки, кто-то даже берет кредит, чтобы инвестировать деньги под невероятно высокие проценты. Вам обещают стремительное обогащение? Соберите информацию о компании, внимательно изучите документы, поймите, на чём она делает такие сногсшибательные прибыли, а главное — почему решила поделиться ими с вами. Нелишним будет и проконсультироваться с юристом.

«Приключения поросёнка Фунтика», 1986 г.

Сюжет

– Ах, мне было бы так одиноко без моего миллиона!

Совет

Владелица магазина «Слеза ребёнка» госпожа Беладонна хранила свой миллион дома в сейфе. Возможно, ей нравилось периодически пересчитывать деньги и физически ощущать свое богатство. Или она не знала, что накопления можно хранить в более надежном месте, чем под условным «матрасом», а именно в банке. Размещая деньги на вкладе, вы хотя бы немного защищаете их от обесценивания. Кроме того, если вы планируете совершить крупную покупку и специально откладываете деньги, вклад убережет вас от соблазна взять пару тысяч на мелкие расходы, ведь это легко сделать, когда деньги под рукой. И приятный бонус — сбережения на депозите в сумме до 1,4 млн рублей защищены государством.

«Муха-цокотуха», 1976 г.

Сюжет

Муха, Муха-Цокотуха,

Позолоченное брюхо!

Муха по полю пошла,

Муха денежку нашла.

Пошла Муха на базар

И купила самовар.

Совет

Легкомысленное поведение Мухи-Цокотухи — нашла деньги и сразу потратила — типичный пример спонтанного шопинга. Героиня наверняка живет от зарплаты до зарплаты, а когда деньги «внезапно» кончаются, она не беспокоится — ведь есть кредитная карта. Знает ли она о том, что такое финансовый план? Маловероятно. А ведь это эффективный инструмент, с помощью которого можно спланировать крупные покупки и защитить себя от финансовых рисков в случае потери работы или болезни. С ним можно увидеть, куда «утекают» деньги. Это поможет проанализировать спонтанные траты. Начать можно с малого: взять лист бумаги и регулярно записывать в две колонки все дохода и расходы. Или скачать на смартфон специальное приложение, которое помогает вести бюджет и контролировать расходы.

«Вершки и корешки», 1974 г.

Сюжет

– Мужик, давай репу делить, подавай мою долю.

– Ладно, медведюшка, давай делить: тебе вершки — мне корешки.

Совет

Наивный Мишка дважды вступал в деловые отношения с мужиком и оба раза был внакладе. Сметливый мужик ввел его в заблуждение, в итоге медведь получил не то, за чем пришел. Если говорить современным языком, он стал жертвой мисселинга — ситуации, когда недобросовестные менеджеры пытаются вам продать не тот товар или услугу, за которыми вы обратились. До заключения сделки важно получить исчерпывающую информацию, не стесняться задавать уточняющие вопросы, внимательно читать договор. Если нужно, показать его знакомому юристу. Помните: договор — это решение двух сторон, если вы его подписали, то взяли ответственность за его соблюдение на себя, даже если не до конца разобрались, под чем подписываетесь.

«Алёша Попович и Тугарин Змей», 2004 г.

Сюжет

– Не серчай, князь великий, но только ты, верно, запамятовал, что золото ростовское у тебя на сохранении находится.

– Да-да, припоминаю… Эй, там! Принесите богатырю его золото!

– Негоже, князь, людей простых обижать!

– Дак нежели я обидел кого? Только за хранение свою дольку взял.

Совет

Алёша Попович решил забрать у князя Киевского Владимира оставленное ранее на сохранение ростовское золото. Вместо огромного шара из золота ему попытались всучить одну монету. Алёша Попович, пригрозив отпустить Тугарина Змея, смог получить золото обратно. Но на то он и богатырь. Сегодня же, доверяя деньги финансовой организации, важно проверить, легальная ли это компания. Это можно сделать на сайте Банка России. На финансовом рынке есть важное правило: чем выше потенциальный доход — тем выше риски. Если вы решили вложить деньги, не рискуйте последними. Всегда есть риск вместо золотого шара получить мелкую монетку, а то и вовсе всё потерять. И помните, что государством застрахованы только банковские вклады.