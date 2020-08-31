В Туле при переносе столетней водоразборной будки нашли старинный жетон

Фото из группы «ВКонтакте» «Тула ушедшего века».

В Туле активисты продолжают спасать последнюю водоразборную будку. Уникальное сооружение переносят с улицы Староникитской на территорию краеведческого музея.

За прошедшие выходные волонтеры сняли все бревна сруба и облицовочный белый камень цоколя будки. Найдено несколько предметов старины, среди которых жетон на два ведра воды.

Как сообщается в группе «ВКонтакте» «Тула ушедшего века», основным местом действа становится площадка во дворе областного краеведческого музея. Именно туда уже перевезены бревна и части фундамента.

Интересно, что на том самом месте, где предполагается восстановление домика, при обследовании грунта обнаружилось бетонное основание от предыдущей постройки. Это позволит сэкономить на фундаменте.

Для сохранения водоразборной будки требуется финансовая помощь. Об этом подробнее читайте здесь.