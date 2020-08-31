новости
новости
Регистрация
В Туле при переносе столетней водоразборной будки нашли старинный жетон
Фото из группы «ВКонтакте» «Тула ушедшего века».

В Туле при переносе столетней водоразборной будки нашли старинный жетон

Напомним, домик переносят на территорию краеведческого музея.

В Туле активисты продолжают спасать последнюю водоразборную будку. Уникальное сооружение переносят с улицы Староникитской на территорию краеведческого музея.

За прошедшие выходные волонтеры сняли все бревна сруба и облицовочный белый камень цоколя будки. Найдено несколько предметов старины, среди которых жетон на два ведра воды.

Как сообщается в группе «ВКонтакте» «Тула ушедшего века», основным местом действа становится площадка во дворе областного краеведческого музея. Именно туда уже перевезены бревна и части фундамента.

Интересно, что на том самом месте, где предполагается восстановление домика, при обследовании грунта обнаружилось бетонное основание от предыдущей постройки. Это позволит сэкономить на фундаменте.

Для сохранения водоразборной будки требуется финансовая помощь. Об этом подробнее читайте здесь.

Галерея
Перенос водоразборной будки, Фото: 1
Перенос водоразборной будки, Фото: 2
Перенос водоразборной будки, Фото: 3
Перенос водоразборной будки, Фото: 4
Перенос водоразборной будки, Фото: 5
Перенос водоразборной будки, Фото: 6
Перенос водоразборной будки, Фото: 7
Перенос водоразборной будки, Фото: 8
Перенос водоразборной будки, Фото: 9
показать все фотографии
Сюжет: Спасение последней водоразборной будки
В Туле спасают старинную водоразборную будку: фоторепортаж
Жизнь Тулы и области
В Туле спасают старинную водоразборную будку: фоторепортаж
16 августа, в 15:45, 73 7451 8
В Туле ищут волонтеров для переноса старинной водоразборной будки
Жизнь Тулы и области
В Туле ищут волонтеров для переноса старинной водоразборной будки
11 августа, в 20:02, 45 5873 5
В центре Тулы нашли место для переноса последней водоразборной будки
Жизнь Тулы и области
В центре Тулы нашли место для переноса последней водоразборной будки
19 июня, в 15:28, 40 2100 0
В Туле провели 3D-сканирование столетней водоразборной будки
Жизнь Тулы и области
В Туле провели 3D-сканирование столетней водоразборной будки
7 июня, в 11:56, 91 5656 6
Все новости сюжета
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:15 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
водоразборная будкаспасение водоразборной будки

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В каких городах Тульской области есть COVID-19: карта 31 августа
В каких городах Тульской области есть COVID-19: карта 31 августа
Компания «Полипласт Новомосковск» провела благотворительную акцию «Доброе дело – лучший подарок»
Компания «Полипласт Новомосковск» провела благотворительную акцию «Доброе дело – лучший подарок»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.