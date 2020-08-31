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В каких городах Тульской области есть COVID-19: карта 31 августа

В каких городах Тульской области есть COVID-19: карта 31 августа

Публикуем актуальные данные.

Правительство Тульской области опубликовало карту распространения коронавируса в регионе. За неделю COVID-19 заразились 195 жителей, 278 выздоровели, 11 умерли.

Новые случаи коронавируса не выявлены в Арсеньевском, Дубенском, Каменском, Куркинском, Одоевском, Тепло-Огаревском районах и в рабочем поселке Новогуровский.

Детализация по населенным пунктам:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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