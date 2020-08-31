В каких городах Тульской области есть COVID-19: карта 31 августа
Публикуем актуальные данные.
Правительство Тульской области опубликовало карту распространения коронавируса в регионе. За неделю COVID-19 заразились 195 жителей, 278 выздоровели, 11 умерли.
Новые случаи коронавируса не выявлены в Арсеньевском, Дубенском, Каменском, Куркинском, Одоевском, Тепло-Огаревском районах и в рабочем поселке Новогуровский.
Детализация по населенным пунктам:
сегодня, в 15:06, 23 4104 1
сегодня, в 12:08, 21 692 -1
сегодня, в 11:42, 2 835 -1
сегодня, в 10:43, 35 2363 -1
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