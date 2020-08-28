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В Тульской области за несоблюдение антикоронавирусных требований могут закрыть 7 кафе

В Тульской области за несоблюдение антикоронавирусных требований могут закрыть 7 кафе

За четыре дня проверки прошли на 50 объектах общественного питания и торговли.

Сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора продолжают проверки в магазинах и кафе для контроля исполнения методических рекомендаций по предотвращению распространения коронавируса. С 24 по 28 августа мероприятия прошли по 50 адресам.

В шести магазинах выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Возбуждено шесть административных дел. Среди нарушений – несоблюдение периодичности проведения обработки и дезинфекции помещений, неиспользование средств индивидуальной защиты персоналом, отсутствие контроля за температурой сотрудников.

Три материала переданы в суды для принятия решения о временном приостановлении деятельности. Кроме того, в отношении семи заведений общепита составлены протоколы о временном закрытии – в Туле, Щекино, Новомосковске и Алексине. Окончательные решения будут приняты в судебных заседаниях.

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вчера, в 21:36 −3
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