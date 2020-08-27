В ОЭЗ «Узловая» появится завод горячего цинкования

Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Новое производство – это более миллиарда инвестиций и 184 новых рабочих места.

Первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин провел заседание наблюдательного совета ОЭЗ «Узловая», на котором была рассмотрена заявка потенциального резидента.

Компания «Гальватех» планирует построить в Узловой завод горячего цинкования. Проект предусматривает вложение более 1,1 млрд рублей инвестиций и создание 184 новых рабочих мест. Наблюдательный совет единогласно поддержал проект.

По словам Валерия Шерина, особая экономическая зона «Узловая» устойчиво развивается, делает экономику региона устойчивее, создает новые рабочие места, повышая качество жизни людей.

Ранее были одобрены заявки четырех компаний «Маккейн Фудс Рус», «Кликс», «Халмек Литиум», «МЛ Групп», которые планируют реализовать свои проекты на территории ОЭЗ «Узловая». Общая сумма инвестиций – около 17 млрд рублей, общее число рабочих мест – более 360.