Тульская область стала жемчужиной России

Алексей Геннадьевич Дюмин, Герой России. Родился 28 августа 1972 года. Назначен Президентом РФ и. о. губернатора Тульской области 2 февраля 2016 г. Избран губернатором региона в сентябре 2016 года.

Так считают туляки. Они поздравляют губернатора с днем рождения и желают ему новых успехов и побед на благо жителей тульского края.

Владимир Афонский, депутат Госдумы, зампред комитета по транспорту и строительству

Михаил Полендаков, генеральный директор ООО «ХайдельбергЦемент Рус», Игорь Вайсс, директор филиала ООО «Хайдельберг­Цемент Рус» в п. Новогуровский

Илья Курилов, генеральный директор ПАО «Тульский оружейный завод»

Евгений Дронов, гендиректор АО «АК «Туламашзавод», Герой Труда РФ

Константин Куликов, исполнительный директор АО «Тульский патронный завод»

Алексей Драгунков, генеральный директор ООО «Тульский хлебокомбинат»

Николай Афанасьев, генеральный директор строительной компании «Внешстрой»

Александр Велигодский, генеральный директор строительной компании «Ин-групп»

Рафик Папян, учредитель и гендиректор ООО «Инд-Гарник», руководитель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз армян России»

Андрей Шалиткин, зам. генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» – управляющий директор АО «ТНС энерго Тула»

Олег Мастрюков, генеральный директор автомобильного холдинга «КорсГрупп»

Михаил Грязев, ректор ТулГУ

Владимир Панин, ректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого

Ирина Кузнецова, директор Тульского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста РФ)

Владимир Бурмыкин, и. о. главврача Тульской детской горбольницы

Сергей Мухин, и. о. главврача территориального Центра медицины катастроф

Владимир Бородаенко, президент региональной общественной организации «Федерация самбо» (Тула)

Наталья Трунова, мама особенного ребенка

Валерия Демина, волейболистка «Тулицы»



Владимир Афонский,

депутат Госдумы, зампред комитета по транспорту и строительству:

– Под руководством Алексея Дюмина Тульская область впервые вошла в топ-3 национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов. Это результат системной работы, направленной на создание комфортной среды для бизнеса и инвесторов. Объем инвестиций в регион в прошлом году составил около 178 млрд рублей, рост почти на 9%. А всего с 2016 года в Тульскую область инвестировано около 600 млрд рублей. За этими цифрами – рабочие места и достойная зарплата для туляков, новое жилье и социальные объекты, доступная и качественная медицина и спорт. И, конечно же, дороги.

Тульская область с 2018 года является одним из лидеров в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В настоящее время нормативным показателям уже соответствуют 42% региональных и 65% дорог Тульской городской агломерации. Только в прошлом году отремонтировано 62 объекта – 19 региональных и 43 местные дороги общей протяженностью более 198 км на 2,5 млрд рублей. Установили десять автоматических пунктов весогабаритного контроля. В этом году заканчивается ремонт еще 145 км дорог – это 48 объектов и более чем два миллиарда рублей. По поручению губернатора тульские дорожники перестроили график работы – теперь к дорожным работам приступают в начале марта, используя эффективно весь сезон.

Развитие автодорожной сети очень важно и для экономического развития региона в целом, и для каждого жителя в частности – чтобы люди видели и чувствовали позитивные изменения уже сегодня. Алексей Геннадьевич привлекает для этого все возможные ресурсы. Как пример – в результате плодотворного сотрудничества с Министерством обороны по инициативе губернатора построены мосты в малых населенных пунктах. Особое внимание уделяет губернатор строительству Восточного обвода – дорога и мостовой переход строятся в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». В октябре 2020 года туляки получат долгожданный объект.

Системная работа команды под руководством Алексея Дюмина по реализации проектов, планов и стратегической программы развития региона, безусловно, дает плоды, делая жизнь комфортнее. Желаю Алексею Геннадьевичу здоровья и новых успехов!



Михаил Полендаков,

генеральный директор ООО «ХайдельбергЦемент Рус»,

Игорь Вайсс,

директор филиала ООО «Хайдельберг­Цемент Рус» в п. Новогуровский:

– На своем посту губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин делает многое для всестороннего развития Тульской области и достижения регионом лидирующих позиций в различных сферах экономики. В области осуществляются проекты в разных сферах, направленные на повышение уровня жизни, строятся дороги, развивается производство – делается всё возможное, чтобы как жителям, так и тульскому бизнес-сообществу было комфортно жить и работать в родном регионе.

Благодарим Алексея Геннадьевича за вклад в развитие тульского края.

Являясь крупным инвестором, наша компания ценит условия, созданные для развития бизнеса, и благодарит за поддержку при реализации крупных проектов.

Желаем нашему губернатору дальнейших успехов в работе, крепкого здоровья и благополучия, а нашему краю – процветания!



Илья Курилов,

генеральный директор ПАО «Тульский оружейный завод»:

– Уважаемый Алексей Геннадьевич! Поздравляю Вас с днем рождения от всего коллектива Тульского оружейного завода и от себя лично!

Благодаря вашей инициативности и умению смотреть в будущее между руководством региона и Тульским оружейным заводом налажено конструктивное и живое общение. Наше предприятие осваивает производство новой продукции, улучшает технологические процессы, проводит большую социальную работу. Благодаря Вам ТОЗ всегда может рассчитывать на всестороннюю поддержку в реализации своих проектов.

Вы поддерживаете интересы оборонных предприятий области и ТОЗа, в частности, по вопросам размещения гособоронзаказа. По Вашей инициативе сотрудничество с заводом стало для правительства одним из стратегических направлений работы.

Вы поставили четкую задачу – развивать кадры для промышленности, и она успешно реализуется. Престиж и востребованность рабочих профессий на предприятиях оборонно-промышленного комплекса повышается, подготовка кадров ведется с учетом запросов предприятий, актуализированы программы переподготовки сотрудников.

В рамках корпоративной системы непрерывного образования в Туле открыт физико-математический профильный ТОЗ-класс. Это очередной шаг в реализации программы социально-экономического развития Тульской области, разработанной и эффективно применяемой по Вашей инициативе.

Большое внимание Вы уделяете развитию инвестиционного потенциала Тульской области, и это важно, потому что без инвестиций в промышленность развитие экономики нашего края не будет таким успешным.

Благодаря Вашим инициативам и поддержке Тульская область и, в частности, областной центр, процветает и хорошеет. Центр города стал единым историко-культурным пространством. И, как продолжение концепции проекта «Тульская набережная», по соседству с ТОЗом растет Музейный квартал. Подготовка к празднованию 500-летия Тульского кремля еще раз продемонстрировала сплоченность оборонно-промышленного комплекса и правительства региона. Мы никогда не останемся в стороне, вместе сможем сделать Тулу и область лучше, успешнее и красивее!

Алексей Геннадьевич, Ваши профессионализм, активная жизненная позиция и целеустремленность вызывают уважение коллег и жителей региона. Всегда есть уверенность, что все поставленные Вами задачи будут выполнены и мы продолжим результативно идти к намеченным целям!

Желаем Вам здоровья, семейного благополучия и успехов в работе на благо Тульского региона!



Евгений Дронов,

гендиректор АО «АК «Туламашзавод», Герой Труда РФ:

– Уважаемый Алексей Геннадьевич!

От лица руководства и трудового коллектива АО «АК «Туламашзавод» примите самые теплые и сердечные поздравления с днем рождения!

Ваша активная жизненная позиция, деловые качества, надежная и суровая школа жизни помогают Вам с честью выполнять возложенные на Вас обязанности. Под Вашим руководством Тульская область приобрела мощный импульс развития, а город оружейников заметно похорошел. Машиностроители благодарны Вам не только за эффективные решения в социально-экономической сфере, но и за поддержку оборонной промышленности нашего региона.

Уверен, что очередной этап Вашей жизни будет продолжаться под знаком позитивных перемен. И мы готовы к дальнейшей совместной конструктивной работе на благо России и процветания нашей области.

От всего коллектива тульских машиностроителей желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и новых успехов в благородном деле служения Отечеству и тульскому краю.



Константин Куликов,

исполнительный директор АО «Тульский патронный завод»:

– Уважаемый Алексей Геннадьевич!

От лица коллектива Тульского патронного завода поздравляю Вас с днем рождения!

Благодаря Вашей активной работе, грамотному и профессиональному руководству регионом Тульская область вошла в число лидеров Российской Федерации по многим показателям. Созданная Вами команда единомышленников успешно решает поставленные задачи социальной, культурной и экономической политики.

В год празднования 500-летия Тульского кремля и Большой Засечной черты хочу особо отметить Ваш вклад в сохранение и восстановление истории региона.

Тульская область исторически была кузницей оружия России, и уделяемое Вами внимание поддержке предприятий оборонно-промышленного комплекса способствует динамичному развитию отрасли и продолжает традиции тульских оружейников.

Желаю Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов в служении на благо России!



Алексей Драгунков,

генеральный директор ООО «Тульский хлебокомбинат»:

– Под руководством Алексея Дюмина Тула динамично развивается, становится более красивой и комфортной, ежегодно реализуются социально значимые проекты, которые меняют жизнь Тулы к лучшему.

Благодаря высокой степени поддержки Алексея Геннадьевича в реализации инвестиционных проектов, помощи в решении сложных организационных и технических вопросов, участию в социальных проектах предприятия Тульский хлебокомбинат имеет возможность обеспечивать Тульскую область хлебом, доступным всем слоям населения, и является системообразующим предприятием г. Тулы.

Уважаемый Алексей Геннадьевич!

Пусть высокая компетентность, ответственность и верность своему делу и дальше помогают Вам в служении на благо туляков.



Николай Афанасьев,

генеральный директор строительной компании «Внешстрой»:

– Алексей Геннадьевич Дюмин сильно изменил облик и Тулы, и населенных пунктов по всей области. Взять, к примеру, социальные объекты – детские сады, школы, ФАПы и ФОКи. Огромный объем финансирования социальной сферы – такого, думаю, не было в истории области! А для нас, строителей, соответственно, это большой объем работ. Губернатор системно подходит к решению задач, которые поставил Президент России Владимир Путин, – обеспечить людей комфортным жильем, доступной и качественной медпомощью, детей – местами в детсадах и школах. В Тульской области сейчас реализуется 77 проектов общей площадью почти 900 тыс. кв. м. В этом году в регионе запланировано ввести в эксплуатацию 690 тыс. кв. м жилья, в том числе по нацпроекту «Жилье и городская среда». И это на 40 тыс. кв. м больше показателей прошлого года. В этих цифрах есть частичка труда компании и нашей компании «Внешстрой».

Заслуга губернатора – прекрасные дороги в области, причем не только в Туле, но и до любого районного центра. И дело даже не только в масштабных инвестициях в дорожную отрасль, сколько в жестком контроле сроков и качества работ по программам.

Особо отмечу проблему, которую до Дюмина никто не решал, – обновление инфраструктуры. Мы наконец ушли от латания дыр и начали комплексную модернизацию объектов ЖКХ, уже реконструированы 10 км водоводов в Туле, построены станции обезжелезивания, начата реконструкция очистных. Наша компания тоже участвует в комплексной программе модернизации системы водоснабжения.

Областью руководит настоящий командир. Всего один пример – как быстро и четко развернули инфекционный госпиталь в «Манеже», как оперативно поставили туда оборудование и средства защиты. Алексей Дюмин лично проверял всё, общался с врачами. Это дорогого стоит. Заботу о здоровье туляков он подтвердил делами. В период эпидемии он очень точно выстроил диалог с обществом, продуманно и взвешенно принимал решение об ограничительных мерах. Экономику региона, предприятия и целые отрасли он бережно провел через шторм эпидемии и поддержал.

Этот год юбилейный – 500 лет нашему кремлю. Благодаря усилиям Алексея Дюмина Тула встречает эту дату с обновленным историческим центром, созданным с нуля музейным кварталом. Это настоящая жемчужина России.

Теперь главное – двигаться дальше и вперед, чего и желаю Алексею Геннадьевичу.



Александр Велигодский,

генеральный директор строительной компании «Ин-групп»:

– Темпы развития экономики – качественный показатель развития любого региона. Это значит, есть работа для граждан, есть будущее. Тульская область – один из лидеров в стране по динамике промышленного производства. Алексей Дюмин и его команда создали условия для стабильного развития экономики, в том числе и строительной отрасли, поддержали застройщиков в период сложного перехода на эскроу-счета.

Тульская область преображается год от года. И не только потому, что появляются новые жилые микрорайоны, – меняется облик исторического центра Тулы и малых городов. У нас появился Музейный квартал, в Тульском кремле воссоздаются исторические постройки, а в Успенском соборе кремля восстанавливают старинные фрески. Масштабные реставрационные и восстановительные работы идут и в городах Тульской области. Значительно изменилось качество жизни туляков, идет строительство новых школ и детских дошкольных учреждений, спортивных центров и Домов культуры, больниц и других объектов здравоохранения.

Благодаря Алексею Дюмину Тульская область всегда в числе первых среди субъектов страны, участвующих во всех новейших федеральных программах и проектах, – от цифровизации экономики до социальной поддержки старшего поколения.

От имени нашей компании желаю Алексею Дюмину новых идей, новых проектов, новых успехов и побед!



Рафик Папян,

учредитель и гендиректор ООО «Инд-Гарник»,

руководитель регионального отделения Общероссийской

общественной организации «Союз армян России»:

– Успех Алексея Дюмина – в создании команды единомышленников, грамотном руководстве и уважительном отношении к каждому жителю региона. Он лично много делает для поддержания в обществе атмосферы тепла, поддержки и взаимопомощи, в том числе в сфере межнациональных отношений. Команда под руководством Алексея Дюмина изменила облик региона – Тульскую область теперь по праву называют туристической жемчужиной России. Обновленный кремль, музейный квартал, Казанская набережная – эти места притягивают и туристов, и самих туляков, по-новому раскрывая характер города-героя и его жителей. Новые общественные пространства для семейного отдыха созданы и в малых городах региона – набережная и графская усадьба в Богородицке, набережная в Ефремове, скейт-парк в Новомосковске, Красная площадь в Веневе, Соборная гора в Чекалине, усадьба-музей в Дубне. Благодаря Алексею Дюмину в регионе возродили футбол, волейбол и лыжный спорт, а Тула стала хоккейной столицей России. Для жителей региона созданы комфортные условия для занятий спортом.

В регионе налажен эффективный контакт между бизнесом и властью, создана система поддержки бизнеса, одна из самых успешных в России.

Спасибо Алексею Дюмину за неравнодушие, умение слушать и реальную помощь.



Андрей Шалиткин,

зам. генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» –

управляющий директор АО «ТНС энерго Тула»:

– Уважаемый Алексей Геннадьевич!

Благодаря Вашему неустанному труду, личной инициативе и упорству Тульский регион всё больше процветает и обретает новые возможности для своего развития. За годы Вашего руководства Тульская область превратилась в преуспевающий регион, в котором на поддержку и внимание может рассчитывать и простой житель, и многочисленное предпринимательское сообщество.

Успехов Вам в этом нелегком, но очень важном для каждого жителя региона деле – строительстве региона будущего с улучшенным качеством жизни, труда и отдыха. Пусть с Вами рядом всегда будут находиться верные, надежные друзья и соратники, готовые рука об руку пройти этот тернистый путь к успеху Тульской области во всероссийском масштабе, способные помочь Вам реализовать в жизнь все самые смелые проекты.



Олег Мастрюков,

генеральный директор автомобильного холдинга «КорсГрупп»:

– Алексей Геннадьевич Дюмин за короткий срок сделал Тулу и Тульский регион жемчужиной России, привлекательным местом не только для туристов, это важно для экономики и для жителей региона. Самое главное – наша область стала привлекательной для жизни, молодежь остается жить и работать на малой родине. А нашему холдингу, как крупному работодателю, очень важно, чтобы профессиональные кадры оставались в нашем регионе.

Также стоит отметить, что Тульская область в этом году вошла в тройку лидеров рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России. Команда губернатора создала благоприятные условия для бизнеса. А значит, растет экономика и покупательная способность туляков. Например, наш холдинг вошел в топ-20 автомобильных холдингов России по уровню продаж автомобилей. Для нас это большая победа.

Качества любого человека, а тем более руководителя, лидера, проявляются в чрезвычайной ситуации. Такой ситуацией стала пандемия коронавируса. Алексей Геннадьевич Дюмин по-военному четко организовал работу оперативного штаба. Экономика региона была молниеносно перестроена на борьбу с эпидемией, но при этом все ограничения были тщательно продуманы и выверены. Благодаря беспрецедентному пакету мер поддержки бизнеса мы выстояли и продолжаем успешно работать.

От всех сотрудников нашей компании желаю Алексею Геннадьевичу Дюмину здоровья! Не останавливаться на достигнутом! А мы, туляки, ему в этом всегда поможем.



Михаил Грязев,

ректор ТулГУ:

– В 2016 году одной из первых инициатив тогда еще врио губернатора Алексея Дюмина стало возрождение в Тульском государственном университете военной подготовки. Летом этого года первые выпускники военного учебного центра (ВУЦ) ТулГУ приняли присягу, им присвоены звания сержантов запаса.

Первый набор в ВУЦ состоялся в 2018 году, к тому времени была создана современная материальная база, в том числе поставлена необходимая военная техника и оборудование, укомплектован штат специалистов. В течение четырех семестров проходили учебные занятия, завершившиеся военными сборами в учебном центре 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

С момента начала работы ВУЦ расширился список военно-учетных специальностей: теперь в опорном университете готовят не только сержантов, но и офицеров запаса. Набор проводится по результатам текущей успеваемости студентов, сдачи нормативов физподготовки, психологического тестирования.

Еще одной важной инициативой Алексея Геннадьевича стало создание в Туле научно-технической роты, а также организация тульской научной роты в инновационном технополисе «ЭРА». Укомплектованы эти роты в основном выпускниками ТулГУ – вуза, обладающего уникальным набором специальностей оборонного профиля. Как правило, службу в научных и научно-производственных ротах проходят молодые люди, давно и твердо выбравшие для себя карьеру в сфере ОПК и уже трудоустроенные на тульских предприятиях. Новобранцы первых призывов уже завершили военную службу и вернулись на рабочие места, они отмечают полезный опыт и навыки, приобретенные в Вооруженных Силах, которые помогут их работе.

Настоящий профессионал начинает формироваться еще в школе, это хорошо понимают и в правительстве Тульской области, и в ТулГУ. Поэтому в тульских школах формируются профильные классы, а преподаватели опорного вуза разрабатывают специальные программы для таких учебных заведений. Физмат школа им. Шипунова в лицее №2, «ТОЗ-класс» в ЦО №3, дополнительная подготовка в Тульском суворовском училище, сотрудничество с новым ЦО №58 «Поколение будущего» носят для ТулГУ стратегический характер. Кстати, с этого года в ЦО №58 создан медицинский класс, подготовку в котором обеспечат преподаватели опорного вуза.

Сегодня есть общее понимание стоящих перед Тульской областью задач: для развития промышленности, для укрепления кадрового потенциала необходимо формировать четкие установки у наших школьников, которые бы затем воплощались в жизнь в университете и на предприятиях. При поддержке правительства и лично А. Г. Дюмина мы движемся в этом направлении, видим перспективу и уже сегодня получаем положительный результат.



Владимир Панин,

ректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого:

– Уважаемый Алексей Геннадьевич!

Как ректор вуза, коренной туляк и простой житель Тульской области я каждый день вижу позитивные изменения, происходящие в регионе благодаря Вашей деятельности. Развивается исторический центр города. Вслед за Казанской набережной, прочно занявшей место одной из главных достопримечательностей Тулы, скоро откроется Музейный квартал, который наверняка станет точкой притяжения для туристов из России и других стран, для наших земляков, которые по-новому оценят богатое наследие своей малой родины.

Внутренние процессы, происходящие в регионе, не так наглядны. Но развитие науки и инновационной практики получило в последние годы очень серьезный импульс. Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого участвует в этой работе, наши инициативы всегда получают поддержку региональной власти. В октябре состоится Неделя открытой науки – крупный просветительский фестиваль, способный вдохновить молодежь на самостоятельные исследования, увлечь школьников и студентов красотой процесса осмысления реальности.

Пока молодые только ищут свой путь, маститые ученые стремятся приносить пользу стране, участвовать в цифровой трансформации. В Тульской области создается научно-образовательный центр мирового уровня, объединяющий десятки ведущих предприятий и научных партнеров. Ключевыми направлениями деятельности Тульского НОЦ станут гражданское машиностроение, новые материалы, цифровое проектирование, экология. Такой масштабный проект не мог бы состояться без воли человека, определяющего развитие всей территории – государственный подход губернатора и его команды к сохранению и развитию научного потенциала становится важнейшим условием процветания региона.

От имени всего коллектива ТГПУ им. Л. Н. Толстого желаю Вам новых созидательных инициатив и успехов в их реализации, энергии и оптимизма, тепла и поддержки близких людей!



Ирина Кузнецова,

директор Тульского института (филиала) Всероссийского

государственного университета юстиции (РПА Минюста РФ):

– Уважаемый Алексей Геннадьевич! От лица нашего учебного заведения и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения. Как руководитель института, в первую очередь я хочу сказать слова благодарности за Ваше внимательное отношение к системе образования региона.

Под Вашим руководством Тульская область активно реализует программы по развитию образования. И результат есть – в регионе растет число выпускников школ, получивших сто баллов по результатам ЕГЭ, уровень подготовки абитуриентов, поступающих в вузы, становится выше.

Наш регион благодаря Вам быстро сориентировался в сложной обстановке с пандемией, когда учебные заведения перешли на дистанционное обучение. Да, не всё получалось сразу, на первом этапе было много вопросов, связанных с недостатком опыта. Но результаты радуют. Несмотря на сложности такого формата обучения, немало наших выпускников продемонстрировали глубокие знания на выпускных экзаменах и получили дипломы с отличием. Важной Вашей заслугой считаем своевременное принятие мер по недопущению распространения на территории Тульской области коронавирусной инфекции, снижению числа заболевших.

В регионе при Вашей поддержке широко реализуются различные научные и творческие молодежные проекты, которые позволяют молодым людям испытать свои возможности, проявить таланты, реализовать себя. Во всех проводимых мероприятиях с огромным удовольствием принимают участие студенты и нашего вуза.

Очень важно, что Вы не оставили без помощи тех учащихся, кто в силу своего материального положения не мог продолжить обучение удаленно: у более полутора тысяч детей в Тульской области попросту нет компьютеров или планшетов для дистанционной работы. Прекрасно, что и этот вопрос был решен!

Серьезное внимание уделяется модернизации инфраструктуры и укреплению материально-технической базы учреждений образования, на это в регионе выделяются серьезные средства. Сфера развивается, в рамках нацпроекта «Образование» создано 32 центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», центр цифрового образования детей «IT-cub». Всё это дает детям и подросткам максимум возможностей выявить и развить свои таланты, определиться с выбором будущей профессии. И в этом Ваша заслуга!

Алексей Геннадьевич, мы желаем Вам здоровья и сил, новых высот и достижений, позитивного настроя, неиссякаемого оптимизма, веры в будущее, плодотворной работы на благо Тульской области.



Владимир Бурмыкин,

и. о. главврача Тульской детской горбольницы:

– Алексей Дюмин очень скрупулезно разбирается в вопросах здравоохранения, особенно детского. По его инициативе в дет­ские больницы поставлено новое современное оборудование. На внебюджетные средства, которые привлек губернатор, капитально отремонтирована поликлиника нашей больницы.



Сергей Мухин,

и. о. главврача территориального Центра медицины катастроф:

– Алексей Дюмин оперативно обеспечил медиков средствами индивидуальной защиты. Он привлек социальных партнеров, которые молниеносно развернули койки в госпиталях, поставили аппараты ИВЛ. Обновлен парк машин скорой помощи. Его отношение к медикам по-настоящему глубоко человечное. Он неравнодушный и искренний.



Владимир Бородаенко,

президент региональной общественной организации

«Федерация самбо» (Тула):

– От всех самбистов большое СПАСИБО Алексею Дюмину за поддержку спорта. При его поддержке мы купили спортивную форму для детей из многодетных семей, смогли выехать на 17 российских соревнований. Но самое главное – благодаря усилиям губернатора в Туле строится Дворец единоборств!



Наталья Трунова,

мама особенного ребенка:

– Алексей Дюмин помог нашей семье с коляской для сынишки. Мальчик – инвалид, у него ДЦП. И для реабилитации очень важно, чтобы коляска была по размеру и ребенок в ней правильно сидел. Сын маленький, и та коляска, которую предоставили в соцзащите, нам не подходила. Мы написали губернатору. Спасибо ему за помощь!



Валерия Демина,

волейболистка «Тулицы»:

– Спасибо Алексею Геннадьевичу за поддержку спорта в регионе. Благодаря ему возродилась наша «Тулица» в 2016 году. А теперь по его инициативе в Туле построят Дворец волейбола. У нас – волейболистов, баскетболистов, легкоатлетов – будет свой новый дом. Это настоящая забота о здоровье туляков и развитии спорта высших достижений!