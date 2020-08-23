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Стартовала онлайн-продажа билетов на домашний матч «Арсенал» - «Химки»
Фото из архива Myslo

Стартовала онлайн-продажа билетов на домашний матч «Арсенал» - «Химки»

Организаторы предупреждают, что купить билеты на игру через кассы стадиона не получится.

25 августа на Центральном стадионе «Арсенал» в Туле пройдет матч 5-го тура Тинькофф Российская премьер-лига между «Арсеналом» и «Химками». Начало встречи в 20.30.

Согласно санитарному регламенту Тинькофф Чемпионат России по футболу среди команд сезона-2020/21 билеты на матч «Арсенал» - «Химки» будут реализовываться только онлайн. Приобрести их можно с 23 по 25 августа.

Еще одним важным изменением стало ограничение продажи билетов в кассах Центрального стадиона «Арсенал». Купить билеты в этих местах не получится.

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора и регламента Тинькофф чемпионата России в сезоне-2020/21 сохранится ряд ограничений. Квота для посещения домашних матчей «Арсенала» скорректирована до 20% от вместимости Центрального стадиона «Арсенал». Размещать зрителей будут с учетом требований социальной дистанции, сообщают в пресс-службе клуба.

Доступ на трибуну будет только строго в средствах индивидуальной защиты - масках и перчатках. В случае отсутствия маски ее можно приобрести в красно-желтой клубной палатке у касс стадиона или в магазине ПФК «Арсенал» на территории арены. Перчатки раздаваться и продаваться не будут.

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора в них нужно находиться все время матча.
С учетом эпидемиологической ситуации в регионе и предложений главного санитарного врача Тульской области условия посещения домашних матчей ПФК «Арсенал» могут быть скорректированы.

Организаторы матча также просят приходить заранее, чтобы не создавать очередь при проверке температуры у входа на арену.

Сюжет: Арсенал
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