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1200 бегунов поучаствовали в тульском марафоне «Щит и меч»: фоторепортаж

1200 бегунов поучаствовали в тульском марафоне «Щит и меч»: фоторепортаж

На старт вышли спортсмены из 4 стран мира, 39 регионов и 181 города России.

23 августа в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова состоялся V Тульский марафон «Щит и меч».

Это традиционный легкоатлетический забег, который проходит в Туле с 2016 года. Ежегодно в нем принимают участие сотни спортсменов не только из Тульской области, но и из других регионов России.

В этом году он проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Проводятся забеги на 400 м и 700 м — для самых маленьких участников, на 3 км, а также взрослые дистанции на 10 км, полумарафон (21,1 км) и марафон (42,2 км). На старт вышли порядка 1200 человек из 4 стран мира, 39 регионов и 181 города России.

В полумарафоне принял участие министр спорта Тульской области Андрей Журавлев.

- С каждым годом в наш регион приезжают все больше спортсменов. губернатором Алексеем Дюминым уделяется особое внимание развитию спорта: в области строятся новые спортивные объекты, проводятся такие масштабные спортивные события для жителей и гостей, — сказал Андрей Журавлев.

А как проходит забег, смотрите в фоторепортаже Myslo.

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V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 43
V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 44
V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 45
V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 46
V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 47
V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 48
V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 49
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V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 51
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V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 55
V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 56
V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 57
V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 58
V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 59
V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 60
V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 61
V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 62
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V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 65
V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 66
V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 67
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V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 78
V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 79
V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 80
V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 81
V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 82
V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 83
V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 84
V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 85
V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 86
V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 87
V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 88
V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 89
V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 90
V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 91
V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 92
V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 93
V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 94
V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 95
V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 96
V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 97
V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 98
V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 99
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V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 115
V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 116
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V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 118
V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 119
V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 120
V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 121
V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 122
V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 123
V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 124
V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 125
V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 126
V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 127
V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 128
V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 129
V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 130
V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 131
V Тульский марафон «Щит и меч»: , Фото: 132
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:08 +3
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