1200 бегунов поучаствовали в тульском марафоне «Щит и меч»: фоторепортаж

На старт вышли спортсмены из 4 стран мира, 39 регионов и 181 города России.

23 августа в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова состоялся V Тульский марафон «Щит и меч».

Это традиционный легкоатлетический забег, который проходит в Туле с 2016 года. Ежегодно в нем принимают участие сотни спортсменов не только из Тульской области, но и из других регионов России.

В этом году он проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Проводятся забеги на 400 м и 700 м — для самых маленьких участников, на 3 км, а также взрослые дистанции на 10 км, полумарафон (21,1 км) и марафон (42,2 км). На старт вышли порядка 1200 человек из 4 стран мира, 39 регионов и 181 города России.

В полумарафоне принял участие министр спорта Тульской области Андрей Журавлев.

- С каждым годом в наш регион приезжают все больше спортсменов. губернатором Алексеем Дюминым уделяется особое внимание развитию спорта: в области строятся новые спортивные объекты, проводятся такие масштабные спортивные события для жителей и гостей, — сказал Андрей Журавлев.

А как проходит забег, смотрите в фоторепортаже Myslo.