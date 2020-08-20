«Революция» в Туле

Группа «Революция» была создана Александром Кэпом, экс-вокалистом «Артерии» и The Arrow. За 2018 год состав «Революции» был укреплен мощнейшими музыкантами из известных московских команд: Артур Беркут, Arida Vortex, Biorate, Imperial Age, Харизма, Колизей и не только, что автоматически придает этой банде статус супергруппы.

Поклонников ждет незабываемый вокал, широкий диапазон голоса и несравненная харизма Александра Кэпа, ну и, конечно же, одни из лучших музыкантов страны слились воедино в «Революции», создав мощнейший коктейль из современного звучания, сильнейшей энергетики и шквала незабываемых эмоций, которые не оставят никого равнодушным.