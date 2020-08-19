В Тульской области с начала пандемии умерли 297 человек с коронавирусом
Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
За предыдущие сутки в Тульской области зафиксировали смерть двух человек с коронавирусом. Всего же с начала пандемии в регионе скончались 297 жителей с COVID-19.
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