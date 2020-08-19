новости
новости
Регистрация
В Тульской области с начала пандемии умерли 297 человек с коронавирусом

В Тульской области с начала пандемии умерли 297 человек с коронавирусом

Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За предыдущие сутки в Тульской области зафиксировали смерть двух человек с коронавирусом. Всего же с начала пандемии в регионе скончались 297 жителей с COVID-19.

 

Сюжет: Коронавирус
Министр образования Тульской области назвала фейком информацию о дистанционном обучении с 1 сентября
Жизнь Тулы и области
Министр образования Тульской области назвала фейком информацию о дистанционном обучении с 1 сентября
сегодня, в 12:03, 13 673 1
В Тульской области за сутки подтвердились еще 29 случаев COVID-19
Жизнь Тулы и области
В Тульской области за сутки подтвердились еще 29 случаев COVID-19
сегодня, в 10:34, 1 958 0
В Туле закрылся «коронавирусный» госпиталь на базе детской областной больницы
Жизнь Тулы и области
В Туле закрылся «коронавирусный» госпиталь на базе детской областной больницы
вчера, в 15:22, 26 4414 3
В Тульской области умерли еще два человека с COVID-19
Жизнь Тулы и области
В Тульской области умерли еще два человека с COVID-19
вчера, в 11:00, 6 1562 -2
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:50 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирусвспышка коронавирусаумерли с коронавирусом

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Фрунзенская ярмарка: вкусные продукты от фермеров – для здоровья всей семьи
Фрунзенская ярмарка: вкусные продукты от фермеров – для здоровья всей семьи
В Мясново внедорожник сбил велосипедиста
В Мясново внедорожник сбил велосипедиста
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.