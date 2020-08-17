В Тульской области 41 человек с коронавирусом находится в тяжелом состоянии в реанимации

Фото из архива Myslo.

В настоящее время в Тульской области на стационарном лечении находятся 454 туляка с коронавирусом. В реанимации находится 41 человек, 10 человек — на ИВЛ.

Из 1076 коек, которые задействованы для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией, в настоящий момент 622 койки свободны или 85% от установленного норматива минздравом РФ. Количество занятых коек снизилось по отношению к прошлой неделе на 13 мест.

Также Алексей Эрк заявил, что с сегодняшнего дня прекращает работу инфекционный госпиталь на базе палатно-боксированного корпуса детской инфекционной больницы на 204 койки.

– Сейчас в больнице проводятся дезинфекционные мероприятия. Планируется, что работа восстановится к началу сентября этого года, — рассказал министр здравоохранения.

В Тульском регионе пациентов с легкой формой заболевания продолжают наблюдать на дому. Их обследуют врачи по месту жительства, а также им на дом доставляются все необходимые лекарственные препараты для оказания помощи в амбулаторных условиях на бесплатной основе за счет средств регионального бюджета. В случае ухудшения состояния больных их госпитализируют в стационары.

Также Алексей Эрк на оперативном совещании рассказал, что в настоящее время обеспечен необходимый запас лекарств для лечения больных с коронавирусом, как на аптечном складе, так и в учреждениях здравоохранения.

В соответствии с поручением губернатора Тульской области Алексея Дюмина в министерстве здравоохранения совместно с министерством финансов проработан вопрос о создании дополнительного запаса лекарств на период возможного ухудшения эпидемиологической ситуации. На складах также имеется запас препаратов для амбулаторного лечения почти на две тысячи пациентов.