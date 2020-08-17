Тульские школы полностью готовы к новому учебному году

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Этот вопрос обсудили на оперативном совещании под председательством Алексея Дюмина.

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева рассказала, что в этом году приемку прошли все 847 образовательных организаций региона 1 сентября они примут более 220 тысяч ребят.

В рамках нацпроекта «Образование» создано 32 Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», центр цифрового образования детей «IT-cub», мобильный технопарк «Кванториум». Для перевозки детей в этом году закуплены 22 новых автобуса.

Школы пополняются новыми кадрами. 12 победителей программы «Земский учитель» получат единовременную выплату 1 млн рублей и с 1 сентября начнут работать в сельских школах Ефремова, Заокского, Арсеньевского, Веневского, Узловского и Чернского районов.

Алексей Дюмин напомнил, что в этом году по поручению главы государства вводятся выплаты в 5000 рублей за классное руководство. Их получат более 7000 педагогов. Все существующие региональные выплаты при этом будут сохранены.

Напомним, традиционные линейки в День знаний в этом году пройдут только для первоклассников и учащихся 11 классов. Они состоятся в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Также губернатор отметил недопустимость поборов с родителей на закупку обеззараживателей для школьных классов – всё необходимое будет приобретено на бюджетные средства.

Глава региона поручил силовым ведомствам и главам администраций в День знаний обеспечить все меры по охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности.