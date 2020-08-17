новости
новости
Регистрация
Тульские школы полностью готовы к новому учебному году
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Тульские школы полностью готовы к новому учебному году

Этот вопрос обсудили на оперативном совещании под председательством Алексея Дюмина.

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева рассказала, что в этом году приемку прошли все 847 образовательных организаций региона 1 сентября они примут более 220 тысяч ребят.

В рамках нацпроекта «Образование» создано 32 Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», центр цифрового образования детей «IT-cub», мобильный технопарк «Кванториум». Для перевозки детей в этом году закуплены 22 новых автобуса.

Школы пополняются новыми кадрами. 12 победителей программы «Земский учитель» получат единовременную выплату 1 млн рублей и с 1 сентября начнут работать в сельских школах Ефремова, Заокского, Арсеньевского, Веневского, Узловского и Чернского районов.

Алексей Дюмин напомнил, что в этом году по поручению главы государства вводятся выплаты в 5000 рублей за классное руководство. Их получат более 7000 педагогов. Все существующие региональные выплаты при этом будут сохранены.

Напомним, традиционные линейки в День знаний в этом году пройдут только для первоклассников и учащихся 11 классов. Они состоятся в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Также губернатор отметил недопустимость поборов с родителей на закупку обеззараживателей для школьных классов – всё необходимое будет приобретено на бюджетные средства.

Глава региона поручил силовым ведомствам и главам администраций в День знаний обеспечить все меры по охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
вчера, в 22:33 0
Другие статьи по темам
Событие
образованиеправительство Тульской областиоперативное совещание у губернатораприемка школобразовательные учрежденияновый учебный год
Люди
Алексей ДюминАлевтина Шевелева
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие дома Тулы обесточат 18 августа
Какие дома Тулы обесточат 18 августа
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.