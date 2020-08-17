Какие дома Тулы обесточат 18 августа
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов электрики будут работать по следующим адресам:
- ул. Серебровская, 16, 37, 45,
- ул. 3-я Зеркальная, 9,
- ул. Радищева, 19,
- ул. Дзержинского, 15, 11, 13, 4, 6,
- ул. Никитская, 4, 5,
- ул. Советская, 73, 71, 69,
- пер. Садовый, 9, 11, 7,
- ул. Менделевская, 2, 6, 9, 11,
- п. Горелки: ул. Макаренко, 31, 27, 24, 3-б, 9-а, 11-б,
- ул. Мирная, 8-28 (чётн.), 11-23 (нечётн.), 14-а, 17-а,
- пер. Поддубный, 1-6,
- пер. Соснянский, 1-5 (нечётн.), 2, 4, 6,
- Московское шоссе, 15-а, 19-а,
- п. Ново-Скуратово,1-а,
- ул. Октябрьская, 1-10,
- ул. Железнодорожная, 1-10,
- 1-й пр-д, 1-8.
Другие статьи по темам
Событие
Место