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Какие дома Тулы обесточат 18 августа

Какие дома Тулы обесточат 18 августа

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов электрики будут работать по следующим адресам:

  • ул. Серебровская, 16, 37, 45,
  • ул. 3-я Зеркальная, 9,
  • ул. Радищева, 19,
  • ул. Дзержинского, 15, 11, 13, 4, 6,
  • ул. Никитская, 4, 5,
  • ул. Советская, 73, 71, 69,
  • пер. Садовый, 9, 11, 7,
  • ул. Менделевская, 2, 6, 9, 11,
  • п. Горелки: ул. Макаренко, 31, 27, 24, 3-б, 9-а, 11-б,
  • ул. Мирная, 8-28 (чётн.), 11-23 (нечётн.), 14-а, 17-а,
  • пер. Поддубный, 1-6,
  • пер. Соснянский, 1-5 (нечётн.), 2, 4, 6,
  • Московское шоссе, 15-а, 19-а,
  • п. Ново-Скуратово,1-а,
  • ул. Октябрьская, 1-10,
  • ул. Железнодорожная, 1-10,
  • 1-й пр-д, 1-8.
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вчера, в 21:53 +2
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