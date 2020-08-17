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В Новогуровском рецидивист избил 94-летнего пенсионера из-за 1400 рублей
Ограбление произошло в подъезде многоквартирного дома.
В Алексинском районе 94-летний пенсионер стал жертвой грабителя – злоумышленник подкараулил его в подъезде, избил и забрал кошелёк с деньгами. Сумма ущерба составила 1400 рублей.
Оперативники уголовного розыска проверяли лиц, склонных к хищениям чужого имущества. Удалось выяснить, что преступление мог совершить 30-летний неработающий рецидивист.
В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что подозреваемый был задержан и признался в содеянном. В межмуниципальном отделе МВД России «Алексинский» выясняются все обстоятельства грабежа.
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