В Новогуровском рецидивист избил 94-летнего пенсионера из-за 1400 рублей

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В Алексинском районе 94-летний пенсионер стал жертвой грабителя – злоумышленник подкараулил его в подъезде, избил и забрал кошелёк с деньгами. Сумма ущерба составила 1400 рублей.

Оперативники уголовного розыска проверяли лиц, склонных к хищениям чужого имущества. Удалось выяснить, что преступление мог совершить 30-летний неработающий рецидивист.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что подозреваемый был задержан и признался в содеянном. В межмуниципальном отделе МВД России «Алексинский» выясняются все обстоятельства грабежа.