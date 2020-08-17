В Тульской области планируют привить от гриппа почти 870 тысяч человек

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На заседании оперативного штаба в тульском правительстве министр здравоохранения Алексей Эрк отчитался о возобновлении вакцинации взрослого населения в Тульской области.

– В соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ в текущем году необходимо увеличить охват населения прививками от гриппа. Это должно составить 60% или почти 870 тысяч человек, из них 136 тысяч детей.

Учреждения здравоохранения и минздрав Тульской области готовы сделать все необходимое, чтобы привить от гриппа как можно больше людей. Министерство организовывает выездные формы работы по увеличению охвата людей, которые получили вакцину.

В настоящий момент вакцин за счет средств федерального бюджета пока не поступало. Поставка ожидается в конце августа.

Также проведены закупочные процедуры за счет средств регионального бюджета для покупки чуть больше 10,5 тысяч вакцин от гриппа. Поставка дополнительных вакцин ожидается также в конце августа 2020 года.