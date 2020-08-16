На тульских улицах покрасили светофорные столбы и дорожные знаки

Тула готовится сразу к двум праздникам – Дню оружейника и Дню города. Замначальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Дмитрий Ярцев и специалисты отдела организации дорожного движения и транспортного обслуживания провели работы по покраске стоек дорожных знаков и светофоров.

Работы проводились бригадами, которые одновременно приступили к работам по основным маршрутам празднований. За день были покрашены 110 стоек на Красноармейском проспекте, улицах Староникитской, Кирова, Щегловская Засека и Октябрьской.