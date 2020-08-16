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На тульских улицах покрасили светофорные столбы и дорожные знаки

На тульских улицах покрасили светофорные столбы и дорожные знаки

В работах приняли участие сотрудники профильного управления администрации города.

Тула готовится сразу к двум праздникам – Дню оружейника и Дню города. Замначальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Дмитрий Ярцев и специалисты отдела организации дорожного движения и транспортного обслуживания провели работы по покраске стоек дорожных знаков и светофоров.

Работы проводились бригадами, которые одновременно приступили к работам по основным маршрутам празднований. За день были покрашены 110 стоек на Красноармейском проспекте, улицах Староникитской, Кирова, Щегловская Засека и Октябрьской.

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сегодня, в 18:27 0
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Тула

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