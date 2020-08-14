Декларации-2019: На что живут депутаты Госдумы и сенаторы Совфеда от Тульской области

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Опубликованы сведения о доходах и имуществе членов палат Федерального Собрания РФ за минувший год.

Депутат Госдумы Владимир Афонский задекларировал доход в 5,48 млн руб. (в 2018 году было 4,85 млн руб.). Доходы его жены по сравнению с 2018 годом выросли в два раза – до 1,24 млн руб.

У Афонского в собственности два земельных участка, жилой дом и 2/3 доли от квартиры в 132 квадрата. У его жены – в собственности квартира, доли в двух нежилых помещениях и доли в трех земельных участках. Владимир Игоревич ездит на Hyundai Genesis, а его жена – на BMW X3 XDRIVE 201.

На иждивении у супругов несовершеннолетний ребенок. На время своих полномочий депутат вместе с женой и ребенком пользуются квартирой в 117,8 квадратов.

Депутат Виктор Дзюба задекларировал 14,165 млн руб. против 5,95 млн. руб. в 2018. Из недвижимости в декларации указаны участок земли для нежилого здания и само нежилое здание. Жилой недвижимости и машин, как и год назад, в собственности нет. Виктор Дзюба сохранил стабильность еще в одном вопросе – в его декларации по-прежнему нет супруги.

В безвозмездном пользовании у Виктора Дзюбы земельный участок площадью 1881 кв. м, жилой дом (151 кв. м) на время полномочий депутата Госдумы. Его несовершеннолетний ребенок безвозмездно пользуется квартирой 97,3 кв. м.

Коммунист Олег Лебедев за 2019 год заработал 5,26 млн руб. – против 4,69 млн руб. в 2018. Его супруга – 438 тыс руб. – на 100 тысяч руб. больше, чем в 2018.

Других изменений в декларации депутата не обнаружено. У Олега Лебедева и его ребенка по 1/8 доле квартиры площадью 32,2 кв. м. а у супруги квартира площадью 66,5 кв.м. В безвозмездном пользовании у семьи три квартиры: 78,2, 70,6 и 66,5 кв. м. Машина есть только у жены Олега Александровича – Subaru Impreza XV.

Депутат Николай Петрунин задекларировал доход в 7,76 млн. руб. Его доход значительно упал по сравнению с предыдущим периодом (13,3 млн. руб.). У его супруги доходы упали – с 11,2 млн руб. в 2018 до 10,297 млн руб. в 2019.

Как и прежде, в собственности у Николая Петрунина квартира площадью 58,5 квадратов и земельный участок в 1340 кв. м., а у его жены – 66,7-метровая квартира. Задекларированный в 2018 году снегоболотоход депутат, похоже, продал.

Кроме того, в безвозмездном пользовании у супругов и трех их детей есть квартира площадью 185,3 кв. м.

Наталия Пилюс задекларировала доход 6,5 млн руб. – вместо 9,2 млн руб. в 2018. У нее в собственности две квартиры – площадью 52 кв. м. и 147,9 кв. м. Еще одной жилплощадью в 60,9 квадратов она пользуется на время депутатских полномочий в Госдуме. Автомобиля у депутата нет.

Сенатор Совета Федерации от Тульской области Дмитрий Савельев задекларировал 185,85 млн. руб. (в 2018-м было 179,59 млн. руб.), а его жена – 2,67 млн. руб. (годом ранее у супруги сенатора было 8,95 млн руб.).

В собственности у Дмитрия Владимировича два земельных участка общей площадью 14,5 тыс. кв. м., жилой дом площадью 1321,5 кв. м., гостевой дом (258,7 кв. м.), гараж (191,9 кв. м.), сторожка (25 кв. м.) и баня в (123 кв. м.), доли собственности в нескольких объектах нежилой недвижимости.

На двух несовершеннолетних детей (а всего у сенатора четверо детей) записана квартира в долевой собственности. У супруги недвижимости в собственности нет.

В пользовании у сенатора Савельева четыре участка для размещения объектов торговли (был один), квартира в РФ и дом в Англии (площадь чуть менее 500 кв. м.) в общем пользовании с женой и четырьмя детьми.

Также Савельев задекларировал четыре транспортных средства: у сенатора Maybach 57 и Merсedes-Benz S500 4matic, у его жены — Porsche Cayenne S и мотоцикл Harley-Davidson FLSTC.

Сенатор Игорь Панченко задекларировал доход в 6 млн. руб. (в 2018-м было 5,62 млн. руб.). И, как и раньше, огромное количество недвижимости. В собственности у Игоря Владимировича 5 земельных участков под ИЖС (площадью от 1500 до 2142 кв. м), жилой дом, два гаража, беседка, баня, гостевой дом и нежилой дом. В пользовании есть участок под ИЖС и три квартиры.

Собственником 2 квартир и 2 гаражей значится несовершеннолетний ребёнок. Жена в декларации не фигурирует.

Кроме того, Панченко является собственником четырёх автомобилей: легковые ВАЗ-21214 («Нива»), УАЗ-469Б и грузовые ГАЗ-66 («Шишига»), ФОРД F150 SVT RAPTOR.