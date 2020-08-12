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В Тульской области 34 новых случая COVID-19

В Тульской области 34 новых случая COVID-19

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

За минувшие сутки в Тульской области 34 новых случая коронавируса, выздоровели 42 человека.

По данным сайта стопкоронавирус. рф, всего с начала пандемии COVID-19 заразились 8698 жителей региона, выздоровели 7364.

 

За сутки в России выявлено 5102 новых случая коронавируса, зафиксировано 129 летальных исходов, выздоровели 7123 человека.

Всего в стране выявили 902701 случай коронавируса, зафиксировано 15 260 летальных исходов, выздоровело 710 298 человек.

Сюжет: Коронавирус
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