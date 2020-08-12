На ул. Болдина в Туле Renault протаранил ВАЗ
В результате автоаварии пострадал водитель отечественной легковушки.
Утром 12 августа на ул. Болдина в Туле, напротив здания районной администрации столкнулись Renault Koleos и ВАЗ-2115.
По данным региональной Госавтоинспекции, предполагается, что 35-летний водитель иномарки при повороте налево не пропустил «пятнашку», за рулем которой находился 21-летний мужчина.
В результате автоаварии пострадал водитель ВАЗа и ему оказывалась медицинская помощь.
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