новости
новости
Регистрация
На ул. Болдина в Туле Renault протаранил ВАЗ

На ул. Болдина в Туле Renault протаранил ВАЗ

В результате автоаварии пострадал водитель отечественной легковушки.

Утром 12 августа на ул. Болдина в Туле, напротив здания районной администрации столкнулись Renault Koleos и ВАЗ-2115.
 
По данным региональной Госавтоинспекции, предполагается, что 35-летний водитель иномарки при повороте налево не пропустил «пятнашку», за рулем которой находился 21-летний мужчина.
 
В результате автоаварии пострадал водитель ВАЗа и ему оказывалась медицинская помощь.
Галерея
На ул. Болдина Renault протаранил ВАЗ, Фото: 1
На ул. Болдина Renault протаранил ВАЗ, Фото: 2
На ул. Болдина Renault протаранил ВАЗ, Фото: 3
На ул. Болдина Renault протаранил ВАЗ, Фото: 4
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:23 +2
Другие статьи по темам
Событие
ДТПпроисшествияавтоавария
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области 34 новых случая COVID-19
В Тульской области 34 новых случая COVID-19
Владелец первого в Туле электромобиля Tesla рассказал, почему теперь не хочет ездить на других машинах
Владелец первого в Туле электромобиля Tesla рассказал, почему теперь не хочет ездить на других машинах
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.