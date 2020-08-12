На ул. Болдина в Туле Renault протаранил ВАЗ

Утром 12 августа на ул. Болдина в Туле, напротив здания районной администрации столкнулись Renault Koleos и ВАЗ-2115.

По данным региональной Госавтоинспекции, предполагается, что 35-летний водитель иномарки при повороте налево не пропустил «пятнашку», за рулем которой находился 21-летний мужчина.

В результате автоаварии пострадал водитель ВАЗа и ему оказывалась медицинская помощь.