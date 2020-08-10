Сентябрьские выборы в Тульской области будут идти три дня

Фото из архива Myslo.

Члены комиссии рассмотрели вопрос о проведении досрочного голосования избирателей с применением дополнительных форм организации голосования при проведении выборов на территории Тульской области в единый день голосования 13 сентября 2020 года.

На единый день голосования 2020 года назначены выборы:

дополнительные выборы депутатов Тульской областной Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 13, № 20,

выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования город Липки Киреевского района пятого созыва,

дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования город Киреевск Киреевского района четвертого созыва по трехмандатному избирательному округу № 2.

Комиссия постановила применить на выборах следующие дополнительные формы организации голосования:

досрочное голосование в помещении для голосования (11, 12 сентября 2020 года с 8.00 до 20.00);

досрочное голосование вне помещения для голосования (11, 12 сентября 2020 года с 8.00 до 20.00).

Таким образом, избиратели смогут принять участие в выборах в течение трех дней: досрочно с 11 по 12 сентября и непосредственно в день голосования 13 сентября. Все три дня избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00.