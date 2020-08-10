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Сентябрьские выборы в Тульской области будут идти три дня
Фото из архива Myslo.

Сентябрьские выборы в Тульской области будут идти три дня

В дистанционном режиме состоялось 128-е заседание избирательной комиссии Тульской области.

Члены комиссии рассмотрели вопрос о проведении досрочного голосования избирателей с применением дополнительных форм организации голосования при проведении выборов на территории Тульской области в единый день голосования 13 сентября 2020 года.

На единый день голосования 2020 года назначены выборы:

  • дополнительные выборы депутатов Тульской областной Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 13, № 20,
  • выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования город Липки Киреевского района пятого созыва,
  • дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования город Киреевск Киреевского района четвертого созыва по трехмандатному избирательному округу № 2.

Комиссия постановила применить на выборах следующие дополнительные формы организации голосования:

  • досрочное голосование в помещении для голосования (11, 12 сентября 2020 года с 8.00 до 20.00);
  • досрочное голосование вне помещения для голосования (11, 12 сентября 2020 года с 8.00 до 20.00).

Таким образом, избиратели смогут принять участие в выборах в течение трех дней: досрочно с 11 по 12 сентября и непосредственно в день голосования 13 сентября. Все три дня избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00.

 

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