Фото из архива Myslo.
Сентябрьские выборы в Тульской области будут идти три дня
В дистанционном режиме состоялось 128-е заседание избирательной комиссии Тульской области.
Члены комиссии рассмотрели вопрос о проведении досрочного голосования избирателей с применением дополнительных форм организации голосования при проведении выборов на территории Тульской области в единый день голосования 13 сентября 2020 года.
На единый день голосования 2020 года назначены выборы:
- дополнительные выборы депутатов Тульской областной Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 13, № 20,
- выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования город Липки Киреевского района пятого созыва,
- дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования город Киреевск Киреевского района четвертого созыва по трехмандатному избирательному округу № 2.
Комиссия постановила применить на выборах следующие дополнительные формы организации голосования:
- досрочное голосование в помещении для голосования (11, 12 сентября 2020 года с 8.00 до 20.00);
- досрочное голосование вне помещения для голосования (11, 12 сентября 2020 года с 8.00 до 20.00).
Таким образом, избиратели смогут принять участие в выборах в течение трех дней: досрочно с 11 по 12 сентября и непосредственно в день голосования 13 сентября. Все три дня избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00.
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