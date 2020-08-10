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Производство пороха в Алексине: переноса старых мощностей из Казани не будет
Фото: karaidel-b.rbsmi.ru.

Производство пороха в Алексине: переноса старых мощностей из Казани не будет

Комментарий правительства Тульской области.

С 1941 года Алексинский химический комбинат выпускает продукцию оборонного назначения и является стратегическим предприятием, обеспечивающим обороноспособность Российской Федерации.
 
На сегодняшний день в рамках выполнения Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса» и ГПВ 2020-2027 годы на предприятии реализуется программа реконструкции Федерального казенного предприятия «Алексинский химический комбинат» — «Реконструкция производства порохов с целью высвобождения производственных мощностей на ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод».
 
Никакого переноса старых мощностей, технологий и оборудования не планируется.
 
Проектом предусмотрено внедрение исключительно современных, автоматизированных, экологически чистых технологий, позволяющих вести технологический процесс абсолютно безопасно как для человека, так и для окружающей среды. Работы ведутся с привлечением профильных научно-технических институтов и предприятий.
 
В результате на федеральном казенном предприятии «Алексинский химический комбинат» будет организовано современное производство по последнему слову науки и техники.
 
Напомним, ранее Myslo сообщал, что Казанский пороховой завод, находящийся под управлением госкорпорации «Ростех», будет закрыт к 2023 году. Производство пироксилинового пороха будет перенесено в Тульскую область, на Алексинский химкомбинат. Там будет создана новая современная линия, казанское производство свернут из-за износа оборудования.
 
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сегодня, в 11:12 0
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