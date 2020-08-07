В пятиэтажку на ул. Приупской жильцам вернули газ

Ранее Myslo писал, что жильцы третьего подъезда дома № 4 по улице Приупской после проверки газоснабжения остались без газа на несколько дней.

- 5 августа приходили сотрудники горгаза с проверкой и отключили ресурс. После работ газ нам не вернули. Говорят, нет доступа в какую-то квартиру, и пока там не проверят оборудование, так и будем сидеть без газа. Мы уже везде пожаловались, но толку никакого, — рассказал Myslo 80-летний Анатолий Сергеевич.

Спустя два часа после публикации на нашем портале в редакцию позвонил житель дома и сообщил, что газ вернули во все квартиры.

Как пояснили Myslo в пресс-службе АО «Тулагоргаз», газовщики получили доступ в квартиры и проверили газовое оборудование.