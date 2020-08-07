новости
новости
Регистрация
В пятиэтажку на ул. Приупской жильцам вернули газ

В пятиэтажку на ул. Приупской жильцам вернули газ

Об этом Myslo сообщили радостные жители дома.

Ранее Myslo писал, что жильцы третьего подъезда дома № 4 по улице Приупской после проверки газоснабжения остались без газа на несколько дней.

- 5 августа приходили сотрудники горгаза с проверкой и отключили ресурс. После работ газ нам не вернули. Говорят, нет доступа в какую-то квартиру, и пока там не проверят оборудование, так и будем сидеть без газа. Мы уже везде пожаловались, но толку никакого, — рассказал Myslo 80-летний Анатолий Сергеевич.

Спустя два часа после публикации на нашем портале в редакцию позвонил житель дома и сообщил, что газ вернули во все квартиры.

Как пояснили Myslo в пресс-службе АО «Тулагоргаз», газовщики получили доступ в квартиры и проверили газовое оборудование. 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:14 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
нет газаотключение газаТулагоргаз

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Советске пьяный водитель устроил ДТП и сбежал
В Советске пьяный водитель устроил ДТП и сбежал
В районе Зеленстроя у туляка «сбежала» черепаха
В районе Зеленстроя у туляка «сбежала» черепаха
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.