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В Советске пьяный водитель устроил ДТП и сбежал
Фото очевидцев

В Советске пьяный водитель устроил ДТП и сбежал

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

В Советске произошла автоавария с участием Opel Astra и отечественной «девятки». После столкновения «ВАЗ» выехал на тротуар и врезался в дерево. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Водитель «девятки» сбежал с места происшествия. По словам очевидцев, у него были явные признаки алкогольного опьянения. Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.

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