В Советске пьяный водитель устроил ДТП и сбежал

Фото очевидцев

В Советске произошла автоавария с участием Opel Astra и отечественной «девятки». После столкновения «ВАЗ» выехал на тротуар и врезался в дерево. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Водитель «девятки» сбежал с места происшествия. По словам очевидцев, у него были явные признаки алкогольного опьянения. Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.