В районе Зеленстроя у туляка «сбежала» черепаха

В редакцию Myslo обратился туляк по имени Николай. Он сообщил, что сегодня, 7 августа, когда он делал заказ в «Бургер Кинге», у него из автомобиля пропала черепаха. Она находилась на пассажирском сиденье. Пока мужчина забирал заказ, животное исчезло.

По словам владельца, черепаха немаленькая, «размером с половинку арбуза». Представляется, что далеко она «убежать» не могла. Видели ее? Позвоните Николаю — 8 (910) 702-71-76.