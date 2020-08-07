новости
новости
Регистрация
В районе Зеленстроя у туляка «сбежала» черепаха

В районе Зеленстроя у туляка «сбежала» черепаха

Мужчина просит помочь в поисках.

В редакцию Myslo обратился туляк по имени Николай. Он сообщил, что сегодня, 7 августа, когда он делал заказ в «Бургер Кинге», у него из автомобиля пропала черепаха. Она находилась на пассажирском сиденье. Пока мужчина забирал заказ, животное исчезло.

По словам владельца, черепаха немаленькая, «размером с половинку арбуза». Представляется, что далеко она «убежать» не могла. Видели ее? Позвоните Николаю — 8 (910) 702-71-76.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 17:57 +6
Другие статьи по темам
Событие
пропала черепаха
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В пятиэтажку на ул. Приупской жильцам вернули газ
В пятиэтажку на ул. Приупской жильцам вернули газ
Шесть ребят из Тульской области будут учиться на целевых местах в МГИМО
Шесть ребят из Тульской области будут учиться на целевых местах в МГИМО
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.