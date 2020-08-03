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Разлив мазута на Комбайновом заводе в Туле: возбуждено уголовное дело

Разлив мазута на Комбайновом заводе в Туле: возбуждено уголовное дело

Следователи СК усмотрели признаки преступного нарушения правил обращения экологически опасных веществ.

Материалы о нарушении правил обращения экологически опасных веществ по факту разлива нефтепродуктов на промплощадке бывшего Комбайнового завода в городе Туле в следственные органы передал Тульский природоохранный прокурор.

Следственный отдел по Пролетарскому району Тулы возбудил дело по ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшие загрязнение окружающей среды).

По предварительным данным, на земельном участке, расположенном на улице Щегловская засека в Туле, зафиксировано наличие на почве разливов нефтепродуктов, которыми были заполнены металлические емкости, хранящиеся на данном участке местности. Эксперты в месте расположения веществ в образцах атмосферного воздуха и почвы выявили превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

В настоящее время следствие выясняет обстоятельства размещения экологически опасных веществ на участке, не предназначенном для их хранения, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

 

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В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 1
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 2
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 3
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 4
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 5
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 6
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 7
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 8
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 9
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 10
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 11
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 12
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 13
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 14
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 15
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 16
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 17
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 18
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 19
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 20
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 21
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 22
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 23
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 24
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 25
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 26
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 27
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 28
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 29
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 30
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 31
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 32
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 33
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 34
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 35
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 36
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 37
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 38
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 39
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 40
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 10:13 +5
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