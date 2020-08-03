Разлив мазута на Комбайновом заводе в Туле: возбуждено уголовное дело

Материалы о нарушении правил обращения экологически опасных веществ по факту разлива нефтепродуктов на промплощадке бывшего Комбайнового завода в городе Туле в следственные органы передал Тульский природоохранный прокурор.

Следственный отдел по Пролетарскому району Тулы возбудил дело по ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшие загрязнение окружающей среды).

По предварительным данным, на земельном участке, расположенном на улице Щегловская засека в Туле, зафиксировано наличие на почве разливов нефтепродуктов, которыми были заполнены металлические емкости, хранящиеся на данном участке местности. Эксперты в месте расположения веществ в образцах атмосферного воздуха и почвы выявили превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

В настоящее время следствие выясняет обстоятельства размещения экологически опасных веществ на участке, не предназначенном для их хранения, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.