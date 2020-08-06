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«Возьми ребенка за руку!»: на тульских тротуарах появились предупреждающие надписи
Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

«Возьми ребенка за руку!»: на тульских тротуарах появились предупреждающие надписи

Сотрудники тульской Госавтоинспекции и волонтеры провели акцию «Внимание – пешеход!».

За семь месяцев текущего года в Тульской области, произошло 33 ДТП с участием детей-пешеходов. Один из них погиб, ещё 33 пострадали. Больше половины ДТП произошли из-за неосторожности детей или невнимательности их родителей.

Сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области и волонтёры вместе с начальником городского отдела ГИБДД Сергеем Катковым провели акцию «Внимание – пешеход!». Она прошла на оживленных пешеходных переходах в центре Тулы.

С помощью трафарета и красок участники нанесли на асфальт напоминания для взрослых и детей. Пешеходам порекомендовали взять детей за руку перед выходом на пешеходный переход, а также не отвлекаться на телефон, снять наушники и пересекать проезжую часть только пешком.

Полицейские обращаются ко всем родителям с просьбой напомнить своим детям о безопасном поведении вблизи дорог, неукоснительном соблюдении ПДД. Переходя дорогу, крепко держите малышей за руку и подавайте им положительный пример.

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