В Алексин из Казани перенесут взрывоопасное производство

Фото: karaidel-b.rbsmi.ru.

Правда, произойдет это не сразу – полностью наладить выпуск пироксилиновых веществ планируется к 2023 году.

Министерство промышленности и торговли России приняло решение о закрытии опасного производства. Казанский пороховой завод, находящийся под управлением госкорпорации «Ростех», будет закрыт к 2023 году.

Производство пироксилинового пороха будет перенесено в Тульскую область, на Алексинский химкомбинат. Там будет создана новая современная линия, казанское производство свернут из-за износа оборудования.