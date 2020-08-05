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В Алексин из Казани перенесут взрывоопасное производство
Фото: karaidel-b.rbsmi.ru.

В Алексин из Казани перенесут взрывоопасное производство

Правда, произойдет это не сразу – полностью наладить выпуск пироксилиновых веществ планируется к 2023 году.

Министерство промышленности и торговли России приняло решение о закрытии опасного производства. Казанский пороховой завод, находящийся под управлением госкорпорации «Ростех», будет закрыт к 2023 году.

Производство пироксилинового пороха будет перенесено в Тульскую область, на Алексинский химкомбинат. Там будет создана новая современная линия, казанское производство свернут из-за износа оборудования.

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Тульская областьАлексин

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