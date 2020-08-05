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На дне реки в Челябинской области нашли дореволюционный самовар из Тулы
Фото министерства экологии Челябинской области.

На дне реки в Челябинской области нашли дореволюционный самовар из Тулы

Специалист установил, что его изготовили на фабрике «Тул. Патрон. завод».

В Челябинской области во время очистки реки Миасс от мусора вблизи поселка Мелькомбинат водолазы обнаружили интересную находку. Со дна водоема извлекли старинный антикварный самовар. 

По словам замминистра экологии региона Виталия Безрукова, самовар неплохо сохранился: «Внутри есть немного ржавчины, снаружи он в иле, а так довольно чистый».

Антиквар Владимир Подгорных определил, что автором самовара стал туляк Баташов.

– Их семья начала работать в середине XIX века. Работали до революции, после революции были запрещены логотипы царских изображений. Авторство можно определить по форме ручек, решеток, короны. Этот самовар был изготовлен на фабрике «Тул. Патрон. завод», он стал преемником Баташова, после Октябрьской революции, — цитирует специалиста портал «Первый областной».

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:03 +9
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