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«Как в Бейруте!»: в Тульской области жителей напугал жуткий столб дыма

«Как в Бейруте!»: в Тульской области жителей напугал жуткий столб дыма

Выглядело это действительно страшновато, но, как выяснилось, ничего серьезного не случилось.

В редакцию Myslo обратились жители Воловского района. Их напугал огромный столб дыма, который был виден с дороги. Выглядело это так:

 

Люди заподозрили серьезный пожар или даже взрыв на карьере.

Однако всё оказалось проще. Как сообщили Myslo в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Тульской области, в селе Истленьево Воловского района зафиксировано горение травы и пожнивных остатков на площади 300 кв. м. Силами местной пожарной части горение ликвидировано.

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Тульская область

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