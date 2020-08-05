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Ждали 11 лет и еще год подождут: дорогу в деревне под Тулой не стали делать из-за коронавируса

Ждали 11 лет и еще год подождут: дорогу в деревне под Тулой не стали делать из-за коронавируса

Администрация сослалась на нехватку средств в бюджете из-за пандемии и вычеркнула дорогу в Струково из плана работ на этот год.

В деревне Струково дорога через плотину есть, но только в сухую погоду. Весной и осенью проехать по ней невозможно –  машины буксуют и вязнут. Жители 11 лет пытались добиться нормальной дороги от чиновников.

25 февраля жительница деревни рассказала о проблеме губернатору на личном приеме.

– Вопрос не решался 11 лет. Надо разобраться в ситуации: кому принадлежит земля – муниципальному образованию или частному лицу. В этом году в строительный сезон проезд необходимо отсыпать щебнем, а после завершения юридических процедур предусмотреть средства в бюджете на ремонт дороги, — сказал Алексей Дюмин.

Губернатор поручил государственно-правовому комитету Тульской области, министерству имущественных и земельных отношений региона и главе администрации Тулы Дмитрию Миляеву взять этот вопрос на контроль.

Через несколько дней в деревне состоялось выездное совещание, по итогам которого было решено до 1 ноября 2020 года провести первоочередные работы – отсыпать дорогу щебнем. Жителей такой вариант устроил.

Но спустя четыре месяца им пришло уведомление о полном отказе за подписью замначальника по жизнеобеспечению Привокзального теруправления администрации Тулы Алексея Мазурова:

«В связи с сокращением поступления денежных средств в бюджет, произошедшим из-за сложившейся ситуацией с пандемией, изменены планы по ремонту объектов улично-дорожной сети и сокращен объем планируемых работ. В связи с этим включить в план по ремонту объектов улично-дорожной сети на 2020 год работы по отсылке щебнем участков дороги в рамках содержания объектов улично-дорожной сети представляется возможным.  Данный вопрос будет рассмотрен при перспективном планировании работ на 2021 год». 

Также отмечалось, что просто отсыпать дорогу в деревне стоит 7,4 млн рублей. 

В связи с этим жители деревни обратились в редакцию Myslo:

– Мы считаем, что отказано по надуманным причинам. Пандемия никак не коснулась торжественных и электоральных мероприятий, но коснулась дороги, без которой нормальная жизнь в деревне под вопросом. У нас постоянно проживают много молодых семей, в том числе с детьми, и возможность проезда для них жизненно важна, – отметил Сергей, житель деревни Струково. 

 

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:58 +1
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Люди
Алексей Дюмин
Место
ТулаСтруково

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