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Глава минздрава рассказал, как Тульская область готовится к возможному ухудшению эпидобстановки

Глава минздрава рассказал, как Тульская область готовится к возможному ухудшению эпидобстановки

В регионе готовы за 2−3 дня развернуть 1379 коек.

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк рассказал, как регион возвращается в штатный режим работы.

По словам министра, в этом году мы столкнулись с серьезным вызовом — пандемией коронавирусной инфекции. Нужно было быстро и четко решить, где развернуть инфекционные госпитали, как обеспечить медработников средствами защиты, где закупить необходимое оборудование, тест-системы и лекарства для лечения больных. С марта по май в регионе были развернуты инфекционные госпитали — 2286 коек для лечения больных коронавирусом при плановом показателе 773. В самый пик эпидемии больными было занято 1921 койка.

В госпитали приобретено более 2 тысяч единиц оборудования: аппараты ИВЛ, концентраторы кислорода, рентгеновские и наркозно-дыхательные аппараты, кровати, дефибрилляторы, бактерицидные облучатели и пульсоксиметры. При поддержке губернатора Алексея Дюмина от социальных партнеров в регион поступили стационарные и мобильные аппараты ИВЛ, концентраторы кислорода, небулайзеры на общую сумму около 100 миллионов рублей, средства индивидуальной защиты на 550 миллионов рублей.

Стационары были обеспечены всем необходимым. В период пиковой нагрузки во временных госпиталях работали 504 врача и почти 1500 средних и младших медицинских работников.

Алексей Эрк

- Хочу выразить им огромную благодарность за напряженный труд. Многие целыми коллективами, отделениями перешли на работу в инфекционные госпитали. Рискуя своей жизнью, вдали от семьи они спасали туляков. Всего за период пандемии в регионе вылечены от коронавирусной инфекции более 7 тысяч жителей. Спасибо крупным предприятиям и бизнесу, благодаря которым были оснащены госпитали, медики получали горячее питание, помощь и поддержку.

До тех пор, пока в регионе будут выявлять случаи заболевания коронавирусом, останутся зарезервированными 128 коек в 6 медучреждениях для лечения пациентов с этой инфекцией.

На вопрос журналистов, боится ли он повторно заразиться коронавирусом (в апреле Алексей Эрк в легкой форме перенес инфекцию, самоизолировался на своем рабочем месте и продолжал работать), министр ответил так:

- Никто из нас не хочет болеть. Я не боюсь, но делаю все для того, чтобы не заразиться. Это задача каждого из нас — носить маски, мыть руки и соблюдать правила гигиены.

По словам министра, в период эпидемии в Тульскую область приехали работать 165 медиков, в том числе 58 врачей. Многие из них решили остаться работать в регионе.

- Во время эпидемии в тульские медучреждения пришли работать как волонтеры или уже на практику более 400 студентов-ординаторов, причем 300 из них работали в «красной зоне» санитарами, медсестрами, ординаторами. Благодаря таким ребятам у нашей медицины прекрасное будущее!

Кстати, сын Алексея Эрка, студент-ординатор тоже работал в «красной зоне»:

- Я поддержал его выбор и горжусь его решением.

Если эпидситуация в регионе ухудшится, то минздрав, по словам министра, готов развернуть за 2−3 дня 1379 коек, не затрагивая отделения, которые оказывают специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь.

Дополнительно могут быть развернуты инфекционные койки на базе двух учреждений здравоохранения. Всего запланировано к готовности 2082 койки, в том числе с кислородом — 1224.

На складах и в учреждениях здравоохранения создан необходимый 3-месячный запас лекарств: есть антибиотики, противовирусные, противомалярийные препараты. На полгода вперед сформирован запас средств индивидуальной защиты.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Татьяна Алексеева
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