новости
новости
Регистрация
В двух больницах Тульской области установят ангиографы
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В двух больницах Тульской области установят ангиографы

Для медучреждений региона закуплено новое оборудование на полмиллиарда рублей.

Глава областного минздрава Алексей Эрк рассказал, что к штатному режиму вернулся девятиэтажный корпус областной больницы – возобновлена плановая работа профильных отделений – хирургии, кардиологии, неврологии, офтальмологии. Также работают в обычном режиме отделения областной клинической больницы имени Л. Н. Толстого и Ваныкинской больницы, ряда районных детских и взрослых больниц.

В июне в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение», в областном онкодиспансере установлен современный высокотехнологичный линейный ускоритель. Закуплено 22 единицы оборудования на общую сумму более 500 млн рублей, в том числе второй линейный ускоритель, аппараты МРТ и РКТ, рентгенодиагностический комплекс на 3 места, маммограф со стереотаксической пункционной приставкой для выявления и пунктирования опухолей небольшого размера.

В Новомосковской городской клинической больнице монтируют 128-срезовый компьютерный томограф с возможностью проведения ангиографии – его запустят в сентябре. В день на нем смогут проходить обследование до 50 пациентов. Ангиограф будет поставлен и в Ваныкинскую больницу. Для трех сосудистых центров будет закуплено 26 единиц оборудования на 140 млн рублей, в том числе приборы для диагностики мозга, сердца, кровеносных сосудов и для проведения малоинвазивных операций.

В детские поликлиники поступит лабораторное и диагностическое оборудование для исследования зрения, слуха и внутренних органов – на 127 млн рублей.

Центр медицины катастроф получил новые реанимобили, оснащенные всем необходимым оборудованием: дефибриллятором, аппаратом ИВЛ, кардиомонитором, электрокардиографом, пульсоксиметром, средствами иммобилизации, носилками. Возраст автопарка Центра медицины катастроф не будет превышать пяти лет.

В регионе продолжает работать санитарная авиация. С начала этого года авиамедицинские бригады Центра медицины катастроф эвакуировали 76 жителей области, из них 10 детей.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 19:10 +1
Другие статьи по темам
Событие
закупка медицинского оборудованияновое медоборудованиеразвитие здравоохраненияминздрав Тульской области
Люди
Алексей Эрк
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Глава минздрава рассказал, как Тульская область готовится к возможному ухудшению эпидобстановки
Глава минздрава рассказал, как Тульская область готовится к возможному ухудшению эпидобстановки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.