В двух больницах Тульской области установят ангиографы

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Глава областного минздрава Алексей Эрк рассказал, что к штатному режиму вернулся девятиэтажный корпус областной больницы – возобновлена плановая работа профильных отделений – хирургии, кардиологии, неврологии, офтальмологии. Также работают в обычном режиме отделения областной клинической больницы имени Л. Н. Толстого и Ваныкинской больницы, ряда районных детских и взрослых больниц.

В июне в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение», в областном онкодиспансере установлен современный высокотехнологичный линейный ускоритель. Закуплено 22 единицы оборудования на общую сумму более 500 млн рублей, в том числе второй линейный ускоритель, аппараты МРТ и РКТ, рентгенодиагностический комплекс на 3 места, маммограф со стереотаксической пункционной приставкой для выявления и пунктирования опухолей небольшого размера.

В Новомосковской городской клинической больнице монтируют 128-срезовый компьютерный томограф с возможностью проведения ангиографии – его запустят в сентябре. В день на нем смогут проходить обследование до 50 пациентов. Ангиограф будет поставлен и в Ваныкинскую больницу. Для трех сосудистых центров будет закуплено 26 единиц оборудования на 140 млн рублей, в том числе приборы для диагностики мозга, сердца, кровеносных сосудов и для проведения малоинвазивных операций.

В детские поликлиники поступит лабораторное и диагностическое оборудование для исследования зрения, слуха и внутренних органов – на 127 млн рублей.

Центр медицины катастроф получил новые реанимобили, оснащенные всем необходимым оборудованием: дефибриллятором, аппаратом ИВЛ, кардиомонитором, электрокардиографом, пульсоксиметром, средствами иммобилизации, носилками. Возраст автопарка Центра медицины катастроф не будет превышать пяти лет.

В регионе продолжает работать санитарная авиация. С начала этого года авиамедицинские бригады Центра медицины катастроф эвакуировали 76 жителей области, из них 10 детей.