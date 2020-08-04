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На новых машинах: Тульским медикам передали 41 автомобиль.
Фото пресс-службы правительства Тульской области и Алексея Пирязева.

На новых машинах: Тульским медикам передали 41 автомобиль.

Автопарк обновился у тульских амбулаторий, ФАПов и Центра медицины катастроф.

4 августа губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал новые автомобили тульским медикам.

— Уже не первый год проводим системную работу по обновлению автопарка Центра медицины катастроф. Сейчас мы получили 24 реанимобиля от Минпромторга, до конца года будет еще 15. И еще 20 закупим в этом году за счет регионального бюджета, — отметил глава региона.

Для районных больниц по нацпроекту «Здравоохранение» на областные средства закуплены 17 машин повышенной проходимости.

Алексей Дюмин поблагодарил медиков за труд.

— Уверен, что новые машины помогут вам быстрее добираться к пациентам. А скорость в вашей профессии — это спасенные жизни. Вы знаете это как никто, — сказал Дюмин.

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк рассказал, что 17 автомобилей LADA приобретены для медработников больниц Белевского, Богородицкого, Веневского, Заокского, Кимовского, Одоевского, Плавского, Узловского, Ясногорского районов и городских округов Алексин и Ефремов. 

Их получат врачи и фельдшеры, обслуживающие до 10 деревень и до 3 тысяч жителей. Расстояние от некоторых фельдшерско-акушерских пунктов до районной больницы составляет 45 км.

Министр также отметил, что с 2016 по 2019 годы на бюджетные средства приобретено 78 автомобилей. Кроме того, в 2019 году еще 20 таких автомобилей по поручению Алексея Дюмина Фонд развития Тульской области «Перспектива» передал в 10 районов области.

Центр медицины катастроф получил 24 реанимобиля, оснащенных всем необходимым оборудованием: дефибриллятором, аппаратом ИВЛ, кардиомонитором, электрокардиографом, пульсоксиметром, средствами иммобилизации, носилками.

На линию автомобили выйдут в течение недели.

Машины будут направлены на подстанции в Туле и в 10 районных центров: Новомосковск, Узловую, Алексин, Ефремов, Богородицк, Щекино, Суворов, Кимовск, Донской и Киреевск.

Благодаря закупке новых машин возраст автопарка Центра медицины катастроф не будет превышать пять лет. До этого самыми старыми были машины, выпущенные в 2012 году.


 

 

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Тульским медикам передали 41 автомобиль , Фото: 1
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