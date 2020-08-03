Тест на COVID-19 и заполнение анкет: Роспотребнадзор рассказал о правилах приезда из-за границы

На заседании регионального оперштаба заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тульской области Марина Безбородова доложила губернатору о правилах прибывания людей на территорию РФ воздушным транспортом.

— Все граждане РФ, которые прибывают на нашу территорию, должны на борту обеспечить заполнение анкеты прибывающего и заполнение специальной формы на едином портале госуслуг в электронном виде до вылета или до регистрации на рейс. В дальнейшем в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию РФ граждане обязаны пройти лабораторное исследование на коронавирусную инфекцию методом ПЦР и разместить информацию о результате в специальной форме на портале госуслуг.

В случае, если прибывший человек почувствует себя плохо в течение 14 дней, ему необходимо обратиться за медицинской помощью, не выходя из дома — то есть вызвать врача на дом, сообщить о том, что он прибыл из другой страны, и в отношении него будет осуществляться медицинское наблюдение.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства порядок более жесткий.

— Эти лица обязаны войти на борт самолета уже со сведениями об отрицательном результате на коронавирусную инфекцию. Что касается иностранных граждан, которые прибывают для осуществления трудовой деятельности, для них по-прежнему существует требование о 14-дневной изоляции со дня прибытия.

Марина Безбородова напомнила, что Россия возобновила авиасообщение с несколькими странами. Но пока информации о том, что из-за границы прибыли жители Тульской области, нет.

— Мы ждем разъяснение от федерального Роспотребнадзора о порядке контроля за исполнением данного постановления.