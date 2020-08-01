Осадные дворы в Тульском кремле построят до конца августа

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

До окончания работ по воссозданию осадных дворов в Тульском кремле остается чуть больше месяца: 3/4 работ уже завершены. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.



Новый историко-этнографический комплекс будет включать в себя 8 строений: жилые избы, хозяйственные постройки и мастерские, в которых во время осады укрывались жители Тулы 16−17 веков. Всего на территории крепости в былые времена размещались 130 деревянных зданий.



Все бревна для строительства обрабатываются вручную, так же, как и в старину, для утепления используются только натуральные материалы. Срубы получаются такими темными из-за специальной пропитки, которая не даст древесине портиться из-за влаги и солнца. Кстати, именно такими осадные дворы были описаны в источниках 17 века.



Завершить реконструкционные работы планируется к концу августа.