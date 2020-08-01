Что изменится в жизни туляков с 1 августа

Фото из архива Myslo.

Смягчение ограничений в Тульской области: открытие кинотеатров и фуд-кортов

Указом губернатора Тульской области в регионе с 1 августа, при соблюдении требований Роспотребнадзора, смогут возобновить работу кинотеатры и фуд-корты, расположенные в торговых центрах.

Какие кинотеатры уже готовы принять посетителей, читайте в нашей статье здесь.

Повышение пенсий

С 1 августа пенсии работающих пенсионеров увеличатся. Корректировка затронет тех, кто работал в 2019 году и за которых руководство платило страховые взносы в Пенсионный фонд.

Подавать заявление для перерасчета выплаты не нужно — пенсию пересчитают в беззаявительном порядке, исходя из той суммы, которая была перечислена в ПФР в 2019 году. Произойдёт это вне зависимости от того, будет пенсионер работать 1 августа или нет.

Также с 1 августа проиндексируют пожизненные накопительные пенсии, выплачиваемые через государственный Пенсионный фонд — их получают граждане 1967 года рождения и моложе.

Электронные кошельки нельзя пополнить анонимно

С 3 августа граждане больше не смогут пополнять электронные кошельки без предварительной подтверждения личности. Если идентификация не будет пройдена, зачислить средства разрешается только с использованием банковского счета.

Такие поправки в законодательство были подготовлены по просьбе службы финансового мониторинга. Анонимное внесение средств позволяло использовать подобные системы в том числе для распространения наркотиков и финансирования терроризма.

Пополнение кошелька с банковского счета даст возможность точно идентифицировать личность плательщика и заблокировать его счет при подозрении в выполнении незаконной операции.

Работа для иностранных студентов

С 5 августа иностранные студенты смогут работать без получения разрешения или патента. При этом закон предписывает, что заключенный со студентами-иностранцами договор на выполнение работ или оказание услуг подлежит расторжению после завершения или прекращения обучения.

Прежде подрабатывать без разрешения на работу или патента иностранные студенты могли лишь в том вузе, где учатся, или на каникулах.

Увольнение по новым правилам

С 13 августа при ликвидации предприятий работникам гарантируют выплаты. Уволенные в связи с ликвидацией организации или сокращением штата и проработавшие в компании более месяца сотрудники в обязательном порядке получат от работодателя средний месячный заработок за второй месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц.

Выплаты должны быть произведены до ликвидации предприятия. В то же время работодатель получит право сразу выплатить сотруднику единовременную компенсацию в размере двукратного среднего месячного заработка.

Тарифы ОСАГО «индивидуализируют»

С 24 августа страховые организации получат право самостоятельно определять базовые ставки страховых тарифов ОСАГО, но только в пределах регулируемых Банком России их максимальных и минимальных значений, а также с учётом устанавливаемых им коэффициентов.

Тарифный коридор будет расширен на 10% вверх и на 10% вниз.

В качестве факторов, влияющих на значение базовых ставок, будет учитываться, например, неоднократное в течение года привлечение водителя к административной ответственности за нарушение ПДД. Информацию о штрафах, которые были вынесены водителям за нарушение Правил дорожного движения, страховым компаниям станет предоставлять ГИБДД.

По материалам «Парламентской газеты».