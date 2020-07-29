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В Тульской области прокуратура посчитала дискриминационной фразу «без вредных привычек»
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

В Тульской области прокуратура посчитала дискриминационной фразу «без вредных привычек»

Бухгалтеры с вредными привычками все-таки получили шанс устроиться на трикотажную фабрику

В Киреевске Тульской области местная прокуратура заступилась за людей с вредными привычками. Это произошло после того, как было найдено объявление о вакантной должности бухгалтера материального отдела в ООО «Трикотажная фабрика» с указанием, что соискатель должен быть без вредных привычек.
 
Фразу посчитали дискриминационной и внесли генеральному директору ООО представление об устранении нарушений.
 
— По результатам рассмотрения представления из объявления о вакансии исключены требования дискриминационного характера. Кроме того, межрайпрокуратурой в отношении ответственного должностного лица ООО «Трикотажная фабрика» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении и постановлением мирового судьи назначено наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей, — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
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