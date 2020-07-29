новости
новости
Регистрация
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал Владимиру Путину о поддержке тульского «Арсенала»
Фото: http://kremlin.ru.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал Владимиру Путину о поддержке тульского «Арсенала»

Об этом сообщается на сайте президента России.

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов представил президенту Владимиру Путину отчет о деятельности госкорпорации за 2019 год. Речь зашла, в том числе, и о поддержке спорта.

— Мы поддерживаем «КамАЗ-мастер» — 16-кратного победителя ралли «Дакар»; также футбольные клубы: «Арсенал» в городе Туле, «Балтика» в городе Калининграде; женскую волейбольную команду «Динамо», город Москва, и ряд других спортивных организаций, — сообщается на сайте президента России.

Напомним, корпорация «Ростех» с 2016 года является титульным спонсором «Арсенала».

— Наша основная задача — создать в Туле высокопрофессиональный клуб. Сразу скажу, что вмешиваться в работу клуба мы не собираемся. Подготовка футболистов, ведение игры и тренировок — это работа тренера. Наша задача — финансирование. Будем делать интересный для инвесторов клуб. Для новых спонсоров нужна соответствующая атмосфера, маркетинг, — говорил в мае 2016 года Сергей Чемезов.

 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 14:11 +1
Другие статьи по темам
Люди
Сергей ЧемезовВладимир Путин
Место
ТулаМосква
Прочее
Арсеналподдержка Арсеналаспонсор

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле участковый составлял протоколы на невиновных
В Туле участковый составлял протоколы на невиновных
Средний чек на «набор первоклассника» вырос на 55%
Средний чек на «набор первоклассника» вырос на 55%
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.