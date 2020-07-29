Глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал Владимиру Путину о поддержке тульского «Арсенала»

Фото: http://kremlin.ru.

Об этом сообщается на сайте президента России.

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов представил президенту Владимиру Путину отчет о деятельности госкорпорации за 2019 год. Речь зашла, в том числе, и о поддержке спорта.

— Мы поддерживаем «КамАЗ-мастер» — 16-кратного победителя ралли «Дакар»; также футбольные клубы: «Арсенал» в городе Туле, «Балтика» в городе Калининграде; женскую волейбольную команду «Динамо», город Москва, и ряд других спортивных организаций, — сообщается на сайте президента России.

Напомним, корпорация «Ростех» с 2016 года является титульным спонсором «Арсенала».

— Наша основная задача — создать в Туле высокопрофессиональный клуб. Сразу скажу, что вмешиваться в работу клуба мы не собираемся. Подготовка футболистов, ведение игры и тренировок — это работа тренера. Наша задача — финансирование. Будем делать интересный для инвесторов клуб. Для новых спонсоров нужна соответствующая атмосфера, маркетинг, — говорил в мае 2016 года Сергей Чемезов.