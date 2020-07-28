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Управляющая компания ЖСО: Самая важная оценка для нас – отзывы жителей
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Управляющая компания ЖСО: Самая важная оценка для нас – отзывы жителей

В рейтинге ГЖИ за II квартал 2020 года УК «ЖСО» стала первой. Мы решили узнать, как работает лучшая компания региона и как им удалось стать лидером.

Руководители управляющей компании «Жилищно-санитарное обслуживание» уверяют: первое место в рейтинге – неожиданный результат. 

Артем Гаврилин, исполнительный директор:

Артем Гаврилин

– Мы не старались удостоиться первого места специально, не подтягивали конкретные показатели. Просто, как и всегда, старались выполнять каждый день свои обязательства, вне зависимости от рейтингов. Это заслуга всего коллектива, нашей команды единомышленников. Мы всегда работаем на максимальный результат.

Что бы руководители «ЖСО» ни говорили о случайности, первое место – все-таки закономерный результат. Управляющая компания «ЖСО» давно занимает лидирующие позиции и всегда находится в так называемой «зеленой» зоне «хорошистов».

Компания работает на рынке с 2012 года, тогда это была еще не УК, а подрядчик, обслуживающий государственные и муниципальные контракты. Четыре года собирались материально-техническая база и команда профессионалов, чтобы в 2016 году получить лицензию и, наконец, принять дома в управление. 

Первыми стали 15 домов в поселке Славный Арсеньевского района. А в 2018 году УК начала деятельность по управлению МКД в Туле. 

– Первый дом, который проголосовал за нас в Туле, – это многоэтажка на ул. Пролетарской, 24, – говорит Артем Гаврилин. – Люди не видели результатов работы в городе, но доверились нам и не ошиблись. В первый же день управления, не получив еще ни рубля по квитанциям, мы начали выполнять обещания. Например, установили пластиковые окна в двух подъездах, металлические двери на техэтажах и т. д. Решили сразу разобраться с проблемами, которые наболели у жителей. Такой подход оценили не только в этом доме, поэтому постепенно к нам перешли соседние. 

Сейчас в управлении УК «ЖСО» 73 дома. Кстати, самые первые по-прежнему с ними, и это можно считать лучшим признанием труда. 

Олег Крутов, генеральный директор УК «ЖСО»:

Олег Крутов

Олег Крутов

– Мы не используем навязчивую рекламу, почти все дома перешли к нам благодаря сарафанному радио. Лучшая реклама для нас – положительные отзывы жителей о нашей работе. У нас в штате порядка 50 человек управленцев, мастеров, рабочих и еще около 30 человек занимаются благоустройством. Столько людей в компании необходимо для того, чтобы мы могли выполнять все заявки от жителей в течение одного дня. Делаем всё своими силами: сантехника, электрика, кровельные, малярные работы – всё это под силу нашим профессионалам. Аварийно-диспетчерская служба наша собственная. Мастера  УК выезжают оперативно на вызовы и не просто перекрывают коммуникации, а сразу работают над устранением проблемы в любое время суток.

Это удобно и выгодно для жителей. Управляющая компания не переплачивает сторонним организациям, поэтому цены на обслуживание остаются достаточно низкими. Кстати, начисление платы тоже прозрачное: на сайте и в офисах есть подробный прейскурант с ценами на обязательные и дополнительные работы.

К договорам прикладывается подробная расшифровка тарифа, а каждый дом ежемесячно получает акты выполненных работ.

 – Мы не боимся работы, поэтому готовы принять в управление любые дома, независимо от года постройки и состояния, – поясняет Артем Гаврилин. – Уверены, что у каждого дома свои потребности, проблемы бывают даже у новостроек. Поэтому для каждого дома мы рассчитываем тариф индивидуально. Не проблема для нас и управление домами в районах, мы умеем налаживать оперативную работу на расстоянии и готовы расширяться.

А еще мы знаем, что важно не только поддерживать состояние дома и двора, но и улучшать его. Сейчас для этого много возможностей, мы подсказываем жителям, какими из них они могут воспользоваться. Специалисты нашей управляющей компании помогают оформить документы для вступления в программы по благоустройству, такие как «Формирование современной городской среды» и «Народный бюджет», организовать собрание для проведения капремонта и др. Поэтому дома в управлении нашей УК с каждым годом становятся только лучше.

Офисы в Туле: 

ул. Литейная, 4;

ул. Пролетарская, 24;

ул. Революции, 20;

Одоевское шоссе, 21-а;

Проспект Ленина, 115-б.

Тел. 71-71-63 (горячая линия, многоканальный)

жсо-тула.рф

Аккаунты УК в социальных сетях: 

instagram.com/uk_gso

twitter.com/uk_gso

Viber: +7 (960) 619-69-39

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Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Алексей Пирязев
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