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В Тульской области на ИВЛ остаются 14 пациентов с коронавирусом
Фото из архива Myslo.

В Тульской области на ИВЛ остаются 14 пациентов с коронавирусом

Об этом на заседании оперштаба заявил министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк.

Всего в больницах Тульской области находится 565 человек. В реанимации в тяжелом состоянии — 43 человека, на ИВЛ — 14 пациентов.

За отчетную неделю госпитализированы в инфекционные отделения на 18% меньше, чем в предыдущую неделю.

Госпитализировано 258 человек. Выписано из стационара 334 человека. Всего в коечном фонде находится 1294 коек, сейчас свободно 729. Это 99% от установленного Минздравом РФ норматива.

По поводу того, как будут переходить на плановую работу оказания медицинской помощи больницы, рассказал Алексей Эрк:

— С 15 июля возобновлена вакцинация взрослого населения в рамках национального и регионального календаря прививок. С 20 июля возобновлены все виды оказания плановой медицинской помощи и плановой госпитализации. За исключением госпитализации в Тульский областной госпиталь ветеранов войн и труда, так как туда направляются граждане старшего возраста (65+). Поэтому плановая помощь в условиях этого стационара возможна только после снятия всех ограничений.

В настоящее время учреждения здравоохранения с 1 августа готовы к возобновлению профилактических и медицинских осмотров и диспансеризаций определенных групп взрослого населения, кроме лиц старше 65 лет и страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями.

Диспансеризацию этих людей в соответствии с рекомендациями Минздрава РФ начнут проводить на территории региона только после снятия всех ограничений.

Сюжет: Коронавирус
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