Роспотребнадзор: область готова к полному снятию ограничений. Но масочный режим останется

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А также останется запрет на массовые мероприятия.

На заседании регионального оперштаба глава тульского Роспотребнадзора Александр Ломовцев доложил губернатору Алексею Дюмину о текущей эпидобстановке:

— Общий уровень заболеваемости внебольничной пневмонией снижается уже четвертую неделю, и продолжается снижение числа экстренных госпитализаций с пневмонией. За прошедшую неделю этот показатель снизился на 24%.

На низком уровне сохраняется заболеваемость ОРВИ, среди которых регистрируются легкие формы коронавирусной инфекции.

— На последней неделе в области зарегистрировано меньше 2000 таких случаев, что ниже эпидпорога на 43%. Темп прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией снижается. На двух предыдущих неделях он составлял 0,89% и 0,57%, на прошедшей неделе — уже 0,43%. Коэффициент распространения инфекции в течение последних 10 дней не превышал 0,8.

Александр Ломовцев рассказал, что охват тестирования на COVID-19 в регионе снизился до 95 на 100 тысяч населения. Это обусловлено, прежде всего, снижением числа контактных в очагах заболевания и числа госпитализированных.

В двух муниципальных образованиях больше двух недель не регистрируется коронавирус. Наличие свободного коечного фонда в больницах составляет 100% от норматива.

— По благополучным прогнозам для области по-прежнему является выход до конца лета на неежедневную регистрацию коронавирусной инфекции, — заявил Ломовцев.

Также он сообщил, что направил в федеральный Роспотребнадзор письмо с предложением согласовать снятие ограничений в Тульской области в полном объеме.

— Мы готовы рекомендовать, в том числе, и открытие кинотеатров.

Также глава регионального Роспотребнадзора добавил, что масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий в области останутся.

— Эти ограничения должны быть сохранены.