новости
новости
Регистрация
Роспотребнадзор: область готова к полному снятию ограничений. Но масочный режим останется
Фото из архива Myslo.

Роспотребнадзор: область готова к полному снятию ограничений. Но масочный режим останется

А также останется запрет на массовые мероприятия.

На заседании регионального оперштаба глава тульского Роспотребнадзора Александр Ломовцев доложил губернатору Алексею Дюмину о текущей эпидобстановке:

— Общий уровень заболеваемости внебольничной пневмонией снижается уже четвертую неделю, и продолжается снижение числа экстренных госпитализаций с пневмонией. За прошедшую неделю этот показатель снизился на 24%.

На низком уровне сохраняется заболеваемость ОРВИ, среди которых регистрируются легкие формы коронавирусной инфекции.

— На последней неделе в области зарегистрировано меньше 2000 таких случаев, что ниже эпидпорога на 43%. Темп прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией снижается. На двух предыдущих неделях он составлял 0,89% и 0,57%, на прошедшей неделе — уже 0,43%. Коэффициент распространения инфекции в течение последних 10 дней не превышал 0,8.

Александр Ломовцев рассказал, что охват тестирования на COVID-19 в регионе снизился до 95 на 100 тысяч населения. Это обусловлено, прежде всего, снижением числа контактных в очагах заболевания и числа госпитализированных.

В двух муниципальных образованиях больше двух недель не регистрируется коронавирус. Наличие свободного коечного фонда в больницах составляет 100% от норматива.

— По благополучным прогнозам для области по-прежнему является выход до конца лета на неежедневную регистрацию коронавирусной инфекции, — заявил Ломовцев.

Также он сообщил, что направил в федеральный Роспотребнадзор письмо с предложением согласовать снятие ограничений в Тульской области в полном объеме.

— Мы готовы рекомендовать, в том числе, и открытие кинотеатров.

Также глава регионального Роспотребнадзора добавил, что масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий в области останутся.

— Эти ограничения должны быть сохранены.

Сюжет: Коронавирус
В Тульской области откроют кинотеатры и театры
Жизнь Тулы и области
В Тульской области откроют кинотеатры и театры
сегодня, в 15:39, 27 1658 0
В Тульской области на ИВЛ остаются 14 пациентов с коронавирусом
Жизнь Тулы и области
В Тульской области на ИВЛ остаются 14 пациентов с коронавирусом
сегодня, в 15:30, 4 799 0
Роспотребнадзор рассказал, чем можно уничтожить коронавирус с поверхностей
Мир
Роспотребнадзор рассказал, чем можно уничтожить коронавирус с поверхностей
сегодня, в 12:38, 25 1777 2
В Тульской области умерли еще трое пациентов с COVID-19
Жизнь Тулы и области
В Тульской области умерли еще трое пациентов с COVID-19
сегодня, в 10:36, 26 2373 0
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:20 −5
Другие статьи по темам
Люди
Алексей ДюминАлександр Ломовцев
Место
Тула
Прочее
коронавирусвспышка коронавирусаснятие ограничений

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области на ИВЛ остаются 14 пациентов с коронавирусом
В Тульской области на ИВЛ остаются 14 пациентов с коронавирусом
Щекинские мошенники витиевато обманули коммерсанта на 2 млн рублей
Щекинские мошенники витиевато обманули коммерсанта на 2 млн рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.