новости
новости
Регистрация
В Тульской области 33 новых случая коронавируса

В Тульской области 33 новых случая коронавируса

За весь период COVID-19 заболели 8198 жителей региона.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Алексинского, Богородицкого, Дубенского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Узловского и Щекинского районов. 

35 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.

 

За сутки в России выявлено 5635 новых случаев коронавируса, зафиксировано 85 летальных исходов. Полностью выздоровели 3 079 человек.

Всего с начала пандемии в стране выявлено 818 120 случаев коронавируса,  зафиксировано 13 354 летальных исхода, выздоровели 603 329 человек.

Сюжет: Коронавирус
В Тульской области умерли еще трое пациентов с COVID-19
Жизнь Тулы и области
В Тульской области умерли еще трое пациентов с COVID-19
сегодня, в 10:36, 3 885 0
Врачи назвали главные отличия COVID-19 от гриппа
Мир
Врачи назвали главные отличия COVID-19 от гриппа
сегодня, в 08:21, 38 2261 0
Динамика распространения COVID-19 в Тульской области: актуальная информация
Жизнь Тулы и области
Динамика распространения COVID-19 в Тульской области: актуальная информация
вчера, в 19:16, 19 5565 1
В Тульской области скончались еще четыре пациента с коронавирусом
Жизнь Тулы и области
В Тульской области скончались еще четыре пациента с коронавирусом
вчера, в 10:38, 35 4614 0
Все новости сюжета
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:31 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирусвспышка коронавируса

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области умерли еще трое пациентов с COVID-19
В Тульской области умерли еще трое пациентов с COVID-19
В Новомосковске на пожаре пострадал мужчина
В Новомосковске на пожаре пострадал мужчина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.