В Тульской области 33 новых случая коронавируса

За весь период COVID-19 заболели 8198 жителей региона.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Алексинского, Богородицкого, Дубенского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Узловского и Щекинского районов.

35 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.

За сутки в России выявлено 5635 новых случаев коронавируса, зафиксировано 85 летальных исходов. Полностью выздоровели 3 079 человек.

Всего с начала пандемии в стране выявлено 818 120 случаев коронавируса, зафиксировано 13 354 летальных исхода, выздоровели 603 329 человек.