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В Новомосковске на пожаре пострадал мужчина
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

В Новомосковске на пожаре пострадал мужчина

Огонь уничтожил автомобиль «Соболь», а также повредил автобус ПАЗ и легковушку Kia Rio.

Рано утром 27 июля в Новомосковске произошел пожар. По данным МЧС, сообщение о том, что на ул. Урванка горит сарай, поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» в 6.15. Первый из трех направленных расчетов прибыл на место уже через 6 минут.
 

             ? Пожар ликвидирован в 06:30, имеется пострадавший. В результате происшествия сарай и автомобиль «Соболь» выгорели полностью, повреждено лакокрасочное покрытие у автобуса ПАЗ и у автомобиля Kia Rio, ? сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.

 
По информации Myslo, в результате пожара пострадал и был доставлен в больницу 60-летний мужчина. Медики диагностировали у него ожоги рук и ног. 
 
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.
 
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:03 0
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