В Новомосковске на пожаре пострадал мужчина

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Огонь уничтожил автомобиль «Соболь», а также повредил автобус ПАЗ и легковушку Kia Rio.

Рано утром 27 июля в Новомосковске произошел пожар. По данным МЧС, сообщение о том, что на ул. Урванка горит сарай, поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» в 6.15. Первый из трех направленных расчетов прибыл на место уже через 6 минут.

? Пожар ликвидирован в 06:30, имеется пострадавший. В результате происшествия сарай и автомобиль «Соболь» выгорели полностью, повреждено лакокрасочное покрытие у автобуса ПАЗ и у автомобиля Kia Rio, ? сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.

По информации Myslo, в результате пожара пострадал и был доставлен в больницу 60-летний мужчина. Медики диагностировали у него ожоги рук и ног.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.