В Тульской области умерли еще трое пациентов с COVID-19
Об этом сообщает региональный оперштаб.
Подтвержден летальный исход трех пациентов с коронавирусной инфекцией. Это жители Тулы, Богородицка и Киреевска в возрасте от 52 до 76 лет. У всех пациентов в анамнезе хронические заболевания.
Таким образом, за весь период в Тульской области умерли 216 человек с коронавирусом.
сегодня, в 10:31, 4 1684 0
сегодня, в 08:21, 38 2261 0
вчера, в 19:16, 19 5565 1
вчера, в 10:38, 35 4614 0
Другие статьи по темам
Место