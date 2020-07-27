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В Тульской области умерли еще трое пациентов с COVID-19

В Тульской области умерли еще трое пациентов с COVID-19

Об этом сообщает региональный оперштаб.

Подтвержден летальный исход трех пациентов с коронавирусной инфекцией. Это жители Тулы, Богородицка и Киреевска в возрасте от 52 до 76 лет. У всех пациентов в анамнезе хронические заболевания.

Таким образом, за весь период в Тульской области умерли 216 человек с коронавирусом.

Сюжет: Коронавирус
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