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Туляк оскорбил полицейских комментарием в социальной сети: возбуждено уголовное дело
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay.

Туляк оскорбил полицейских комментарием в социальной сети: возбуждено уголовное дело

По версии следствия, преступление было совершено в мае этого года.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 319 УК РФ за комментарий в социальной сети. Скамья подсудимых грозит 32-летнему мужчине.
 
По версии следствия, преступление было совершено вечером 12 мая. Находясь у себя дома в поселке Толстовские дачи, подозреваемый увидел в социальной сети видео о составлении сотрудниками полиции административного протокола и оставил под этой записью оскорбительный комментарий.
 
— Тем самым мужчина публично оскорбил представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей, подорвав профессиональный авторитет, как представителей власти. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных или исправительных работ, — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:47 −14
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