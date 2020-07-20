Туляк оскорбил полицейских комментарием в социальной сети: возбуждено уголовное дело

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По версии следствия, преступление было совершено в мае этого года.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 319 УК РФ за комментарий в социальной сети. Скамья подсудимых грозит 32-летнему мужчине.

По версии следствия, преступление было совершено вечером 12 мая. Находясь у себя дома в поселке Толстовские дачи, подозреваемый увидел в социальной сети видео о составлении сотрудниками полиции административного протокола и оставил под этой записью оскорбительный комментарий.

— Тем самым мужчина публично оскорбил представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей, подорвав профессиональный авторитет, как представителей власти. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных или исправительных работ, — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.