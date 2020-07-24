Выходные в Тульской области будут теплыми и безветренными

Синоптики обещают переменную облачность. В субботу будет сухо, в воскресенье ожидается небольшой дождь.

По данным сайта «Метеоинфо», последние выходные июля будут теплыми – дневная температура будет держаться в диапазоне 22-24 градуса. Ночью – от +10 до +13.

Переменная облачность. В субботу будет сухо, в воскресенье – небольшой дождь (до 3 мм за сутки). Ветер южный, до пяти метров в секунду. Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.